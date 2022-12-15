https://sputniknews.com.tr/20221215/macron-katar-emiri-seyh-temimi-dunya-kupasi-organizasyonundan-dolayi-tebrik-etti-1064603153.html

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim'i Dünya Kupası organizasyonundan dolayı tebrik etti

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim'i Dünya Kupası organizasyonundan dolayı tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 Dünya Kupası'nın güzel organizasyonundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti. Macron... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

emmanuel macron

katar

2022 dünya kupası

fas

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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa-Fas yarı final karşılaşması için Doha'ya gelen Macron, maçın yapıldığı Al Bayt stadyumunda Şeyh Temim ile bir araya geldi.FİFA 2022 Dünya Kupası'ndaki güzel organizasyon sebebiyle Şeyh Temim'i kutlayan Macron, final maçında oynayacak takımlar için şans diledi.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkiler ve güçlendirilmesine ilişkin imkanların yanı sıra, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler ile bazı konular ele alındı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Fas milli takımıyla dün akşam oynadığı yarı final karşılaşmasını izlemek için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti.2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin ile karşılaşacak.Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Fas Milli Takımı'na övgü"Faslılar’a bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar." diyen Macron, yarı final oynamayı başaran Fas ekibinin mahcubiyet yaşayacağı bir durum olmadığı yorumunu yaptı.Fransız Cumhurbaşkanı, pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak final maçını Katar'da izleyeceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html

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