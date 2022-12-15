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https://sputniknews.com.tr/20221215/kulunk-aksener-ile-imamoglu-kilicdaroglu-beyi-siyaset-sahnesinden-uzaklastirmak-icin-gayretliler-1064630732.html
Külünk: Akşener ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için gayretliler
Külünk: Akşener ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için gayretliler
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:27+0300
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politika
metin külünk
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metin Külünk, "Ayrıca çok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP’yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" dedi.
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metin külünk
metin külünk

Külünk: Akşener ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için gayretliler

16:27 15.12.2022
© FotoğrafAkşener -İmamoğlu
Akşener -İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Fotoğraf
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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" yorumunda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metin Külünk, "Ayrıca çok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP’yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" dedi.
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