https://sputniknews.com.tr/20221215/kulunk-aksener-ile-imamoglu-kilicdaroglu-beyi-siyaset-sahnesinden-uzaklastirmak-icin-gayretliler-1064630732.html

Külünk: Akşener ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için gayretliler

Külünk: Akşener ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için gayretliler

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T16:27+0300

2022-12-15T16:27+0300

2022-12-15T16:27+0300

politika

metin külünk

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metin Külünk, "Ayrıca çok enteresan, Sayın Akşener İmamoğlu ile birlikte el ele vermiş CHP’yi yıkmak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey’i siyaset sahnesinden uzaklaştırmak için ne kadar gayretliler" dedi.

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2022

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