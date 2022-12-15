https://sputniknews.com.tr/20221215/kremlinden-polonyanin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesine-yanit--1064623556.html

Kremlin'den Polonya'nın Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etmesine yanıt

Kremlin'den Polonya'nın Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etmesine yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' olarak tanıma kararı almasının Varşova'nın Rusya... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T13:53+0300

2022-12-15T13:53+0300

2022-12-15T13:54+0300

dünya

polonya

kremlin

dmitriy peskov

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/04/1049501211_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_6b10d3844d9232445235ba98541405b2.jpg

Gazetecilerin kararla ilgili soruları karşısında Peskov, Polonya'nın adımını Rusya karşıtı histerinin devamı olarak gördüklerini ifade etti. Sejm'in kararında Rusya'nın Smolensk kentinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova'nın sorumlu tutulmasına da yanıt veren Peskov, Polonya makamlarının gerçekle yüzleşmeyi, olayın trajik gerçeklerini kabul etmeyi reddettiğinin altını çizdi. Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın 'sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği' öne sürülmüştü. Rusya'nın 'soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı' savunulan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221215/polonya-parlamentosunun-alt-kanadi-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etti-1064621060.html

polonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, kremlin, dmitriy peskov, rusya