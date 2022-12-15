https://sputniknews.com.tr/20221215/kremlinden-polonyanin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesine-yanit--1064623556.html
Kremlin'den Polonya'nın Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etmesine yanıt
Kremlin'den Polonya'nın Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etmesine yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' olarak tanıma kararı almasının Varşova'nın Rusya... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:53+0300
2022-12-15T13:53+0300
2022-12-15T13:54+0300
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polonya
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dmitriy peskov
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Gazetecilerin kararla ilgili soruları karşısında Peskov, Polonya'nın adımını Rusya karşıtı histerinin devamı olarak gördüklerini ifade etti. Sejm'in kararında Rusya'nın Smolensk kentinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova'nın sorumlu tutulmasına da yanıt veren Peskov, Polonya makamlarının gerçekle yüzleşmeyi, olayın trajik gerçeklerini kabul etmeyi reddettiğinin altını çizdi. Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın 'sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği' öne sürülmüştü. Rusya'nın 'soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı' savunulan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/polonya-parlamentosunun-alt-kanadi-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etti-1064621060.html
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polonya, kremlin, dmitriy peskov, rusya
Kremlin'den Polonya'nın Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etmesine yanıt
13:53 15.12.2022 (güncellendi: 13:54 15.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' olarak tanıma kararı almasının Varşova'nın Rusya karşıtı histerisinin devamı olduğunu vurguladı.
Gazetecilerin kararla ilgili soruları karşısında Peskov, Polonya'nın adımını Rusya karşıtı histerinin devamı olarak gördüklerini ifade etti.
Sejm'in kararında Rusya'nın Smolensk kentinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova'nın sorumlu tutulmasına da yanıt veren Peskov, Polonya makamlarının gerçekle yüzleşmeyi, olayın trajik gerçeklerini kabul etmeyi reddettiğinin altını çizdi.
Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın 'sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği' öne sürülmüştü.
Rusya'nın 'soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı' savunulan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadeleri kullanılmıştı.