https://sputniknews.com.tr/20221215/kirim-yonetimi-zelenskiyin-dairesini-kamulastiracak-1064641956.html

Kırım yönetimi, Zelenskiy'in dairesini kamulaştıracak

Kırım yönetimi, Zelenskiy'in dairesini kamulaştıracak

Kırım lideri Sergey Aksenov, yerel yönetimin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Livadiya yerleşimindeki dairesini ‘ilkesel açıdan’ kamulaştırma... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T20:17+0300

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ukrayna krizi

kırım

vladimir zelenskiy

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Kırım parlamentosu Devlet Konseyi milletvekilleri, 18 Ekim tarihinde dost olmayan devletlerin vatandaşlarına ait mülklerin Kırım'ın mülkü olarak tanınması imkanına ilişkin yasayı kabul etmişti, bugünse Kırım lideri Sergey Aksenov, Rus basınına demecinde Zelenskiy’in Livadiya yerleşimindeki dairesini ‘ilkesel açıdan’ kamulaştırılmasının düşünüldüğünü söyledi.Aksenov, “İlkesel açıdan ondan alacağız ve birilerine hediye edeceğiz” açıklamasında bulundu.Yasaya uygun olarak kamulaştırılan işletmelerin bundan sonraki akıbetinin ne olacağı sorulan Aksenov, söz konusu işletmelerin olağan düzende çalıştıklarını, çalışanlarının ise işten çıkarılmasının planlanmadığını belirtti.Kırım lideri, “Bir dizi tesisi kontrol ediyoruz, bunları FSB'deki (Rusya Federal Güvenlik Servisi) meslektaşlarımızla koordine ediyoruz, kurucuların listelerini netleştiriyoruz. Erişime açık kaynaklarda özel askeri operasyon hakkında söylemler, Rus karşıtı tutum vs var mı, analiz ediyoruz. Bunun bir Ukrayna vatandaşı olduğunu, özellikle de şu anda Ukrayna makamları için çalışan biri olduğunu görüyorsak başka ne gibi bir çözüm olabilir? Böyle insanlar burada para kazanmamalı” diye konuştu.Bununla birlikte ‘hiçbir şekilde düşmanlık göstermeyen’ Ukrayna vatandaşlarının mülklerine el konulmayacağına dikkat çeken Aksenov, “İşletmelere gelince buralarda bu türden en fazla 10 tane var, fazlası yok” vurgusunu yaptı.Kırım yönetimi 2 Kasım'da aralarında bölgenin en büyüğü olan Bahçesaray Çimento Fabrikası ve 2014’ten bu yana Rusya Savunma Bakanlığı’nın milyarlarca dolarlık siparişlerini yerine getiren Zaliv Gemi İnşa Fabrikası’nın da bulunduğu, Ukrayna vatandaşlarına ait 130'dan fazla tesisi kamulaştırmıştı.

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kırım, vladimir zelenskiy