Katar'da 'Dünya Kupası ve Deve' etkinliği: Develer üzerinde hentbol maçı oynandı

Başkent Doha'daki Şeyhaniye Meydanı'ndadeveler üzerinde oynanan hentbol maçını seyirciler büyük heyecanla izledi.
Başkent Doha'daki Şeyhaniye Meydanı'ndadeveler üzerinde oynanan hentbol maçını seyirciler büyük heyecanla izledi.
Her takımdan üçer deveyle oynanan maçların ilki Katar milli takımı ile Afrika'yı temsil eden bir takım arasında, diğeri ise 'Asya 3' takımı ile 'Amatörler 10' takımı arasında gerçekleştirildi.
Her takımdan üçer deveyle oynanan maçların ilki Katar milli takımı ile Afrika'yı temsil eden bir takım arasında, diğeri ise 'Asya 3' takımı ile 'Amatörler 10' takımı arasında gerçekleştirildi.
Develer üzerinde oynanan hentbol maçı 15'er dakikalık iki devre olmak üzere toplam 30 dakika sürüyor.
Develer üzerinde oynanan hentbol maçı 15'er dakikalık iki devre olmak üzere toplam 30 dakika sürüyor.
Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu 'ülkenin kültürel mirasını ve bu sporu' Katar'a gelen ziyaretçilere tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu 'ülkenin kültürel mirasını ve bu sporu' Katar'a gelen ziyaretçilere tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
Etkinliğin, Arap mirasıyla tanışmak ve yüzlerce yıllık kök salmış bir kültürün parçası olmanın verdiği gururu yaşamak için bir fırsat olduğunu dile getiren Kevari, "Bu mirastan yola çıkarak, bugüne kadar dünyada türünün ilk örneği olan deve hentbolu adında yeni bir spor yaratmaya çalıştık" dedi.
Etkinliğin, Arap mirasıyla tanışmak ve yüzlerce yıllık kök salmış bir kültürün parçası olmanın verdiği gururu yaşamak için bir fırsat olduğunu dile getiren Kevari, "Bu mirastan yola çıkarak, bugüne kadar dünyada türünün ilk örneği olan deve hentbolu adında yeni bir spor yaratmaya çalıştık" dedi.