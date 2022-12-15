https://sputniknews.com.tr/20221215/isvecte-hayvanat-bahcesinden-kacan-4-sempanze-olduruldu-1064632930.html

İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan 4 şempanze öldürüldü

İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan 4 şempanze öldürüldü

İsveç'te dört şempanze, İsveç hayvanat bahçesinden kaçtıktan sonra 'ötanazi yapılarak' öldürüldü. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T17:03+0300

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2022-12-15T17:03+0300

dünya

isveç

şempanze

ötenazi

hayvanat bahçesi

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Furuvik hayvanat bahçesi basın sözcüsü Annika Troselius, Expressen gazetesine verdiği demeçte, hayvanların hepsine yetecek kadar sakinleştirici olmadığı için ötenazi yapılması gerektiğini söyledi.Şempanzelerin güçlü ve tehlikeli hayvanlar olduğunu ve hayvanat bahçesinin ana odak noktasının 'hiçbir insanın zarar görmemesi' olduğunu söyleyen Troselius, bir şempanzenin daha kaçtığına inanıldığını, ancak acil başka ayrıntı bulunmadığını söyledi. Hayvanat bahçesi, web sitesinde yayınlanan bir mesajda 'çok sayıda şempanzenin kaçtığını' doğruladı. Yapılan açıklamada, "Güvenlik bizim için en önemli şey, ancak bunlar aynı zamanda çok önemsediğimiz hayvanlar" ifadelerine yer verildi.Öte yandan, şempanzelerin, Stockholm'ün 100 mil kuzeyinde, Gavle yakınlarında bulunan ve 7 şempanzeye ev sahipliği yapan Furuvik'ten nasıl kaçmayı başardıkları bilinmiyorBurası aynı zamanda İskandinav ülkelerindeki tek primat araştırma istasyonu. Bu hayvanat bahçesi, 2009 yılında da Santino adlı şempanzenin ziyaretçilere kaya atmasıyla gündeme gelmişti. Daha sonra hayvan üzerinde yapılan bir çalışma, maymunların tıpkı insanlar gibi önceden plan yapabildiklerini doğruladı. Japonya'da bir şempanze ise, 2016'da hayvanat bahçesinden kaçtıktan sonra sakinleştiriciyle vurularak yakalanmıştı.

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isveç, şempanze, ötenazi, hayvanat bahçesi