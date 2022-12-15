https://sputniknews.com.tr/20221215/imamoglunun-avukati-savci-okudanin-cezayi-az-buldugu-gerekcesiyle-istinafa-gidecegini-acikladi-1064645545.html

İmamoğlu'nun avukatı, Savcı Okudan'ın cezayı az bulduğu gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı

İmamoğlu'nun avukatı, Savcı Okudan'ın cezayı az bulduğu gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcı Furkan Okudan'ın cezayı az bulduğu gerekçesiyle istinafa gideceğini açıkladı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T22:31+0300

2022-12-15T22:31+0300

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politika

ekrem imamoğlu

murat ongun

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.Miting ardından ise İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebinde bulunan savcı Furkan Okudan'ın, verilen cezayı az bulduğu için istinaf gideceği öğrenildi.Yaşanan gelişmeyi İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat duyurdu.Konuya ilişkin İmamoğlu cephesinden ilk açıklama Murat Ongun'dan geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, ''Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız'' ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, murat ongun