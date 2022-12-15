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Hamas lideri Rıdvan: Cezayir’deki görüşme, uzlaşma sürecini tamamlamalı
Hamas lideri Rıdvan: Cezayir’deki görüşme, uzlaşma sürecini tamamlamalı
Hamas hareketinin lideri İsmail Rıdvan, Filistinli partiler Fetih ve Hamas’ın bu ay Cezayir’de bir araya geleceğini belirtti. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
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Rıdvan, Sputnik’e özel açıklamasında, Filistinli tarafların, aralarında uzlaşı için temel oluşturacak ‘Cezayir Deklarasyonu’ için hazırlık çalışmaları yaptığını söyledi.Hamas ve Fetih’i yeni görüşme turu için bir araya gelmeye Cezayir’in davet ettiğini kaydeden Rıdvan, “Şüphesiz Hamas diyaloga ilgi duyuyor. Mısır olsun Cezayir olsun her platformu memnuniyetle karşılıyoruz. Yani bu daveti de kabul ettik” ifadesini kullandı.Filistin’in, Cezayir’deki görüşmeyi dört gözle beklediğini dile getiren Hamas lideri, “Cezayir Deklarasyonu ve içindeki maddeler Arap Birliği zirvesinde sunuldu. Arap Birliği de süreci tamamlamak için Arap komitesini oluşturdu” diye anlattı.
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hamas, cezayir, filistin
hamas, cezayir, filistin

Hamas lideri Rıdvan: Cezayir’deki görüşme, uzlaşma sürecini tamamlamalı

20:07 15.12.2022
© REUTERS / Suhaib SalemHamas'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümü
Hamas'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© REUTERS / Suhaib Salem
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Hamas hareketinin lideri İsmail Rıdvan, Filistinli partiler Fetih ve Hamas’ın bu ay Cezayir’de bir araya geleceğini belirtti.
Rıdvan, Sputnik’e özel açıklamasında, Filistinli tarafların, aralarında uzlaşı için temel oluşturacak ‘Cezayir Deklarasyonu’ için hazırlık çalışmaları yaptığını söyledi.
Hamas ve Fetih’i yeni görüşme turu için bir araya gelmeye Cezayir’in davet ettiğini kaydeden Rıdvan, “Şüphesiz Hamas diyaloga ilgi duyuyor. Mısır olsun Cezayir olsun her platformu memnuniyetle karşılıyoruz. Yani bu daveti de kabul ettik” ifadesini kullandı.
Filistin’in, Cezayir’deki görüşmeyi dört gözle beklediğini dile getiren Hamas lideri, “Cezayir Deklarasyonu ve içindeki maddeler Arap Birliği zirvesinde sunuldu. Arap Birliği de süreci tamamlamak için Arap komitesini oluşturdu” diye anlattı.
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