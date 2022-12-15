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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/gazpromdan-altyapi-yatirimi-yapan-avrupaya-susuzlugu-gidermek-icin-su-yerine-bardak-aliyorlar-1064628540.html
Gazprom'dan altyapı yatırımı yapan Avrupa'ya: Susuzluğu gidermek için su yerine bardak alıyorlar
Gazprom'dan altyapı yatırımı yapan Avrupa'ya: Susuzluğu gidermek için su yerine bardak alıyorlar
Avrupa ülkelerinin doğalgaz açığını kapatmak için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerini geliştirme yoluna gittiğine dikkat çeken Gazprom yetkilisi... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:16+0300
2022-12-15T15:16+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
avrupa
gazprom
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Rusya'nın Gazı 2022 Forumu'nda konuşan Polous, "Gaz açığı sorunuyla karşı karşıya kalan Avrupalı şirketler, bunu LNG alım altyapısını aktif şekilde geliştirerek çözmeye çalışıyor. Sonuç olarak, tabiri caizse, enerji susuzluğunu su yerine bardak satın alarak giderme girişimi yaşanıyor" dedi.Avrupa ülkelerinin afaki fiyatlardan LNG almak için yüzlerce milyar dolar sübvansiyon tahsis ederek, büyük enerji şirketlerini kamulaştırarak ve gaza tavan fiyat uygulamayı tartışarak söz konusu soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Polous, Avrupa piyasasındaki gaz açığının ticari rotaların değişmesine ve tüm dünyada fiyatların artmasına yol açtığının altını çizdi.Polous, Avrupa'daki ticaret platformlarında ortalama gaz fiyatının 2021'e kıyasla 2.5, 2020'ye kıyasla 13 kat arttığı da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/ingilterede-enerji-krizi-nedeniyle-evini-isitamayanlar-icin-isi-bankasi-cozumu-cay-kahve-bedava-1064572576.html
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doğalgaz, avrupa, gazprom
doğalgaz, avrupa, gazprom

Gazprom'dan altyapı yatırımı yapan Avrupa'ya: Susuzluğu gidermek için su yerine bardak alıyorlar

15:16 15.12.2022
© AP Photo / Michael SohnGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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Avrupa ülkelerinin doğalgaz açığını kapatmak için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerini geliştirme yoluna gittiğine dikkat çeken Gazprom yetkilisi Kiril Polous, Avrupa'nın 'susuzluğunu gidermek için su yerine bardak aldığı' eleştirisinde bulundu.
Rusya'nın Gazı 2022 Forumu'nda konuşan Polous, "Gaz açığı sorunuyla karşı karşıya kalan Avrupalı şirketler, bunu LNG alım altyapısını aktif şekilde geliştirerek çözmeye çalışıyor. Sonuç olarak, tabiri caizse, enerji susuzluğunu su yerine bardak satın alarak giderme girişimi yaşanıyor" dedi.
Avrupa ülkelerinin afaki fiyatlardan LNG almak için yüzlerce milyar dolar sübvansiyon tahsis ederek, büyük enerji şirketlerini kamulaştırarak ve gaza tavan fiyat uygulamayı tartışarak söz konusu soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Polous, Avrupa piyasasındaki gaz açığının ticari rotaların değişmesine ve tüm dünyada fiyatların artmasına yol açtığının altını çizdi.
Polous, Avrupa'daki ticaret platformlarında ortalama gaz fiyatının 2021'e kıyasla 2.5, 2020'ye kıyasla 13 kat arttığı da vurguladı.
İngiltere - kış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
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