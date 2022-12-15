https://sputniknews.com.tr/20221215/fas-dunya-kupasinda-ucunculuk-icin-mucadele-edecek-baskent-rabatta-sevinc-ve-huzun-bir-arada-1064608209.html

Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için mücadele edecek: Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada

Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için mücadele edecek: Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas Milli Takımı final biletini alamadı. Büyük bir heyecan ve umutla yarı final maçını... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T07:06+0300

2022-12-15T07:06+0300

2022-12-15T07:06+0300

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2022 dünya kupası

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Katar’da Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı. Fransa-Fas karşılaşmasının başlamasıyla tüm Fas’ta olduğu gibi Başkent Rabat’ta da hayat durma noktasına geldi. Maç yayını olan bütün mekanlar saatler öncesinden doldu.

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