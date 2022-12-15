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Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için mücadele edecek: Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada
Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için mücadele edecek: Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada
2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas Milli Takımı final biletini alamadı. Büyük bir heyecan ve umutla yarı final maçını... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T07:06+0300
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Katar’da Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı. Fransa-Fas karşılaşmasının başlamasıyla tüm Fas’ta olduğu gibi Başkent Rabat’ta da hayat durma noktasına geldi. Maç yayını olan bütün mekanlar saatler öncesinden doldu.
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası, katar, fas, фото, fotoğraf

Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için mücadele edecek: Başkent Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada

07:06 15.12.2022
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas Milli Takımı final biletini alamadı. Büyük bir heyecan ve umutla yarı final maçını izleyen Faslılar hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.
Katar’da Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı. Fransa-Fas karşılaşmasının başlamasıyla tüm Fas’ta olduğu gibi Başkent Rabat’ta da hayat durma noktasına geldi. Maç yayını olan bütün mekanlar saatler öncesinden doldu.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Büyük bir heyecanla ekran başına geçen Faslı futbolseverler ilk dakikalarda gelen gol ile birlikte moral bozukluğu yaşadı. Devam eden dakikalarda büyük bir dikkatle karşılaşmayı takip eden Faslılar bir türlü bekledikleri golü bulamadı. 79. dakikada gelen ikinci gol final umutlarını azaltırken Faslıların beklentisi bir golle yarı finale veda etmekti.

Büyük bir heyecanla ekran başına geçen Faslı futbolseverler ilk dakikalarda gelen gol ile birlikte moral bozukluğu yaşadı. Devam eden dakikalarda büyük bir dikkatle karşılaşmayı takip eden Faslılar bir türlü bekledikleri golü bulamadı. 79. dakikada gelen ikinci gol final umutlarını azaltırken Faslıların beklentisi bir golle yarı finale veda etmekti. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Büyük bir heyecanla ekran başına geçen Faslı futbolseverler ilk dakikalarda gelen gol ile birlikte moral bozukluğu yaşadı. Devam eden dakikalarda büyük bir dikkatle karşılaşmayı takip eden Faslılar bir türlü bekledikleri golü bulamadı. 79. dakikada gelen ikinci gol final umutlarını azaltırken Faslıların beklentisi bir golle yarı finale veda etmekti.

© AP Photo / Ben Curtis

Son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Faslılar daha sonra sokağa çıkarak milli takımlarının yarı final oynama başarısını kutladı. Daha önce galibiyet sonrası yaşanan coşkulu kutlamaların yerine daha sönük kutlamalar vardı.

Son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Faslılar daha sonra sokağa çıkarak milli takımlarının yarı final oynama başarısını kutladı. Daha önce galibiyet sonrası yaşanan coşkulu kutlamaların yerine daha sönük kutlamalar vardı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Ben Curtis

Son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Faslılar daha sonra sokağa çıkarak milli takımlarının yarı final oynama başarısını kutladı. Daha önce galibiyet sonrası yaşanan coşkulu kutlamaların yerine daha sönük kutlamalar vardı.

© AP Photo / Ben Curtis

Başkent Rabat’ta kutlamaların adresi olan 5. Muhammed Caddesi ve Gar Meydanı’nda buluşan Faslılar tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı kutladı. Küçük konvoylar oluşturan araçlar da klaksonlarla kutlamalara destek verdi.

Başkent Rabat’ta kutlamaların adresi olan 5. Muhammed Caddesi ve Gar Meydanı’nda buluşan Faslılar tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı kutladı. Küçük konvoylar oluşturan araçlar da klaksonlarla kutlamalara destek verdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Ben Curtis

Başkent Rabat’ta kutlamaların adresi olan 5. Muhammed Caddesi ve Gar Meydanı’nda buluşan Faslılar tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı kutladı. Küçük konvoylar oluşturan araçlar da klaksonlarla kutlamalara destek verdi.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Yer yer sağanak yağmurun olduğu gecede kutlamalar devam etti.

Bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Yer yer sağanak yağmurun olduğu gecede kutlamalar devam etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Yer yer sağanak yağmurun olduğu gecede kutlamalar devam etti.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Ülkesine yarı final coşkusu yaşatan Atlas Aslanları, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Fas’ta Dünya Kupası coşkusu üçüncülük maçı ile devam edecek.

Ülkesine yarı final coşkusu yaşatan Atlas Aslanları, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Fas’ta Dünya Kupası coşkusu üçüncülük maçı ile devam edecek. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Ülkesine yarı final coşkusu yaşatan Atlas Aslanları, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Fas’ta Dünya Kupası coşkusu üçüncülük maçı ile devam edecek.

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