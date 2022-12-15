https://sputniknews.com.tr/20221215/ev-sahibi-kiracisinin-evden-cikmasi-icin-tencere-ile-gurultu-yapti-baca-borusundan-muzik-dinletti-1064611318.html

Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti

Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti

Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T09:59+0300

2022-12-15T09:59+0300

2022-12-15T10:14+0300

yaşam

türkiye

bursa

kiracı

ev sahibi

psikoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0f/1064611171_0:195:371:404_1920x0_80_0_0_fa255fbbb2e18376aed5b40cbb92a26d.jpg

Bursa’nın İznik ilçesinde Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin 'psikolojik baskılarına' maruz kaldı. Kiracılarının evden çıkmasını isteyen ev sahibi, türlü yöntemlere başvurdu.Evin içinde zıplayan, tencere tavaya vurarak ses çıkaran ev sahibi baca borusunu delerek de alt kattaki kiracılarına gece geç saatlerde müzik dinletti.Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı Durmaz, ev sahibinin yaptıkları üzerinde İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/kira-artisini-kabul-etmedi-ev-sahibi-suyunu-kesti-1063828374.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bursa, kiracı, ev sahibi , psikoloji