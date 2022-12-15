https://sputniknews.com.tr/20221215/ev-sahibi-kiracisinin-evden-cikmasi-icin-tencere-ile-gurultu-yapti-baca-borusundan-muzik-dinletti-1064611318.html
Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti
Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti
Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:59+0300
2022-12-15T09:59+0300
2022-12-15T10:14+0300
yaşam
türkiye
bursa
kiracı
ev sahibi
psikoloji
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Bursa’nın İznik ilçesinde Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin 'psikolojik baskılarına' maruz kaldı. Kiracılarının evden çıkmasını isteyen ev sahibi, türlü yöntemlere başvurdu.Evin içinde zıplayan, tencere tavaya vurarak ses çıkaran ev sahibi baca borusunu delerek de alt kattaki kiracılarına gece geç saatlerde müzik dinletti.Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı Durmaz, ev sahibinin yaptıkları üzerinde İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/kira-artisini-kabul-etmedi-ev-sahibi-suyunu-kesti-1063828374.html
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türkiye, bursa, kiracı, ev sahibi , psikoloji
türkiye, bursa, kiracı, ev sahibi , psikoloji
Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti
09:59 15.12.2022 (güncellendi: 10:14 15.12.2022) Abone ol
Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor.
Bursa’nın İznik ilçesinde Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin 'psikolojik baskılarına' maruz kaldı. Kiracılarının evden çıkmasını isteyen ev sahibi, türlü yöntemlere başvurdu.
Evin içinde zıplayan, tencere tavaya vurarak ses çıkaran ev sahibi baca borusunu delerek de alt kattaki kiracılarına gece geç saatlerde müzik dinletti.
Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı. Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı.
Kiracı Durmaz, ev sahibinin yaptıkları üzerinde İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.