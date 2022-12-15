https://sputniknews.com.tr/20221215/ermenistan-lacin-koridoru-sorununu-uluslararasi-adalet-divani-ve-aihmye-tasiyor-1064603035.html
Ermenistan, Laçin koridoru sorununu Uluslararası Adalet Divanı ve AİHM’ye taşıyor
Ermenistan, Laçin koridoru sorununu Uluslararası Adalet Divanı ve AİHM’ye taşıyor
Ermenistan, ülkeyi Dağlık Karabağ’a bağlayan Laçın koridorunun kapatılması nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T00:45+0300
2022-12-15T00:45+0300
2022-12-15T00:46+0300
dünya
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
ermenistan
azerbaycan
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Ermenistan’ın uluslararası hukuk işlerinden sorumlu temsilcisinin ofisinden yapılan açıklamada, “Ermenistan bugün Uluslararası Adalet Divanı Tüzüğü uyarınca, Azerbaycan’ın Laçin koridorunu engellemesi ve Dağlık Karabağ halkının haklarını ihlal etmesi ile ilgili Mahkemeye bilgi verdi. Ermenistan ayrıca AİHM’ye, Azerbaycan’a karşı geçici tedbir uygulanması ve Laçin koridorunu açmaya zorlaması talebiyle başvurdu” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın 12 Aralık’ta Laçın koridorunu trafiğe kapattığını bildirmişti. Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü yetkilileri, koridorun yeniden trafiğe açılması için Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşüyor.Azerbaycan medyası, 12 Aralık Pazartesi günü, yerel çevre savunucuları ve gazetecilerin, Dağlık Karabağ’da yasadışı maden işletmeciliğini protesto amacıyla Laçın koridorunu kapattığını duyurmuştu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da “gıda ve insani kriz tehdidinin” oluştuğu uyarısında bulunarak 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşma’nın ihlal edildiğini açıklamıştı.Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hankendi yakınlarındaki protestolara ilişkin ülkedeki yabancı büyükelçilikleri bilgilendirdiklerini duyurmuştu. Hacıyev, mevcut durumdan Erivan’ı sorumlu tutarak Ermenistan’ın Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını talan etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.
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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ermenistan, azerbaycan
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ermenistan, azerbaycan
Ermenistan, Laçin koridoru sorununu Uluslararası Adalet Divanı ve AİHM’ye taşıyor
00:45 15.12.2022 (güncellendi: 00:46 15.12.2022) Abone ol
Ermenistan, ülkeyi Dağlık Karabağ’a bağlayan Laçın koridorunun kapatılması nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.
Ermenistan’ın uluslararası hukuk işlerinden sorumlu temsilcisinin ofisinden yapılan açıklamada, “Ermenistan bugün Uluslararası Adalet Divanı Tüzüğü uyarınca, Azerbaycan’ın Laçin koridorunu engellemesi ve Dağlık Karabağ halkının haklarını ihlal etmesi ile ilgili Mahkemeye bilgi verdi. Ermenistan ayrıca AİHM’ye, Azerbaycan’a karşı geçici tedbir uygulanması ve Laçin koridorunu açmaya zorlaması talebiyle başvurdu” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın 12 Aralık’ta Laçın koridorunu trafiğe kapattığını bildirmişti. Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü yetkilileri, koridorun yeniden trafiğe açılması için Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Azerbaycan medyası, 12 Aralık Pazartesi günü, yerel çevre savunucuları ve gazetecilerin, Dağlık Karabağ’da yasadışı maden işletmeciliğini protesto amacıyla Laçın koridorunu kapattığını duyurmuştu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da “gıda ve insani kriz tehdidinin” oluştuğu uyarısında bulunarak 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşma’nın ihlal edildiğini açıklamıştı.
Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hankendi yakınlarındaki protestolara ilişkin ülkedeki yabancı büyükelçilikleri bilgilendirdiklerini duyurmuştu. Hacıyev, mevcut durumdan Erivan’ı sorumlu tutarak Ermenistan’ın Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını talan etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.