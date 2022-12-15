https://sputniknews.com.tr/20221215/elon-musk-358-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1064608355.html

Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Elon Musk, 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın bu hafta 3.58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattığı bildirildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T07:30+0300

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yaşam

elon musk

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar ve ağustos ayında 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221123/tarihe-gecti-elon-musk-100-milyar-dolar-kaybeden-ilk-insan-oldu-1063745124.html

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