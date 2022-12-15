https://sputniknews.com.tr/20221215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064609567.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.64 liradan işlem görürken, euro ise 19.85 TL bandında. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:21+0300
2022-12-15T09:21+0300
2022-12-15T09:21+0300
ekonomi
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Dolar/TL, 18.64 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Dolar, iki aydır aynı seviyede yatay seyrediyor.Euro/TL 19.85 civarında hareket ediyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0650 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1791 dolardan işlem görürken, gram altın 1072 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1777 lira, yarım altın 3554 lira, Cumhuriyet altını 7085 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064560790.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.64 liradan işlem görürken, euro ise 19.85 TL bandında.
Dolar/TL, 18.64 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Dolar, iki aydır aynı seviyede yatay seyrediyor.
Euro/TL 19.85 civarında hareket ediyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0650 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1791 dolardan işlem görürken, gram altın 1072 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1777 lira, yarım altın 3554 lira, Cumhuriyet altını 7085 liradan el değiştiriyor.