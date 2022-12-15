https://sputniknews.com.tr/20221215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064609567.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.64 liradan işlem görürken, euro ise 19.85 TL bandında. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T09:21+0300

2022-12-15T09:21+0300

2022-12-15T09:21+0300

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Dolar/TL, 18.64 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Dolar, iki aydır aynı seviyede yatay seyrediyor.Euro/TL 19.85 civarında hareket ediyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0650 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1791 dolardan işlem görürken, gram altın 1072 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1777 lira, yarım altın 3554 lira, Cumhuriyet altını 7085 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221214/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064560790.html

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