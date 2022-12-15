https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-tutuklandi-1064624641.html

Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı

Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı

Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T14:13+0300

2022-12-15T14:13+0300

2022-12-15T14:48+0300

türkiye

istismar

çocuk tacizi

hiranur vakfı

mahkeme

tutuklama

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6 yaşında cinsel istismara uğradığı iddia edilen H.K.G. için açılan davada gözaltına alınan baba Yusuf Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli tutuklandı.Gözaltına alınan Gümüşel ile İstekli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.Ne olmuştu?İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.Mahkeme, talepler üzerine sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-adliyeye-sevk-edildi--1064617572.html

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istismar, çocuk tacizi, hiranur vakfı, mahkeme, tutuklama