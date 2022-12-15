Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor
17:01 15.12.2022 (güncellendi: 18:15 15.12.2022)
15 Aralık'ta Dünya Çay Günü kutlanıyor. İlk kez 15 Aralık 2005 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde kutlanmaya başlanan Uluslararası Çay Günü çeşitli etkinliklerle ve çay içilerek kutlanıyor.
2005'te Hindistan'da düzenlenen Çay Konferansı’nda düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı.
Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü'nün asıl amacı, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek.
2005 yılından bu yana dünyaya yayılan ve Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Vietnam gibi çay üretimi yapan ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çay Günü, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Bernat ArmangueSabah kahvaltılarında, akşam sohbetlerinde, kek ve börek yanında sıklıkla tüketilen çay, aşırı tüketilmediği sürece stres azaltmaya ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı oluyor. Fotoğrafta: Suudi Arabistan'da bir çölde çay keyfi.
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© AP Photo / Bernat Armangue
Sabah kahvaltılarında, akşam sohbetlerinde, kek ve börek yanında sıklıkla tüketilen çay, aşırı tüketilmediği sürece stres azaltmaya ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı oluyor. Fotoğrafta: Suudi Arabistan'da bir çölde çay keyfi.
© AP Photo / Ibrahim UstaTürkiye'de sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Dünya’da en çok çay tüketilen ülke ise Türkiye’dir.
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© AP Photo / Ibrahim Usta
Türkiye'de sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Dünya’da en çok çay tüketilen ülke ise Türkiye’dir.
© AP Photo / Bulent KilicRizeliler çay toplarken
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© AP Photo / Bulent Kilic
Rizeliler çay toplarken
© AFP 2022 / Johannes EiseleKabil sakini çay içerken
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© AFP 2022 / Johannes Eisele
Kabil sakini çay içerken
© AP Photo / Vadim GhirdaTürkiye-Suriye sınırındaki bir mülteci kampında çay içen çocuk
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© AP Photo / Vadim Ghirda
Türkiye-Suriye sınırındaki bir mülteci kampında çay içen çocuk
© AFP 2022 / Vyacheslav OseledkoKırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çay içen 93 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi
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© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çay içen 93 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi
© Sputnik / Konstantin ChalabovRusya'nın Novgorod bölgesinde çay satan kadın
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© Sputnik / Konstantin Chalabov
Rusya'nın Novgorod bölgesinde çay satan kadın
© AP Photo / Tim Whitby/Poolİngiltere Kralı Charles eşi Camilla ile Londra'da çay içerken
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© AP Photo / Tim Whitby/Pool
İngiltere Kralı Charles eşi Camilla ile Londra'da çay içerken
© AP Photo / Ben CurtisGüney Sudan'daki mülteci kampında çay demleyen kadın
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© AP Photo / Ben Curtis
Güney Sudan'daki mülteci kampında çay demleyen kadın
© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaKenya'daki çay tarlasında çalışan işçiler
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© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Kenya'daki çay tarlasında çalışan işçiler
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Soçi kentinde işçiler çay hasadını toplarken
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© Sputnik / Artur Lebedev/
Rusya'nın Soçi kentinde işçiler çay hasadını toplarken
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi Sri Lanka'da işçi kadın çay toplarken
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© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
Sri Lanka'da işçi kadın çay toplarken