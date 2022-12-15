https://sputniknews.com.tr/20221215/bugun-dunyada-uluslararasi-cay-gunu-kutlaniyor-1064588122.html

Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor

Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor

15 Aralık'ta Dünya Çay Günü kutlanıyor. İlk kez 15 Aralık 2005 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde kutlanmaya başlanan Uluslararası Çay Günü çeşitli... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T17:01+0300

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multimedya

fotoğraf

çay

türkiye

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2005'te Hindistan'da düzenlenen Çay Konferansı’nda düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı.Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü'nün asıl amacı, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek. 2005 yılından bu yana dünyaya yayılan ve Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Vietnam gibi çay üretimi yapan ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çay Günü, Sputnik'in galerisinde.

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