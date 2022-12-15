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Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor
Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor
15 Aralık'ta Dünya Çay Günü kutlanıyor. İlk kez 15 Aralık 2005 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde kutlanmaya başlanan Uluslararası Çay Günü çeşitli... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
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2005'te Hindistan'da düzenlenen Çay Konferansı’nda düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı.Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü'nün asıl amacı, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek. 2005 yılından bu yana dünyaya yayılan ve Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Vietnam gibi çay üretimi yapan ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çay Günü, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, çay, фото, türkiye
fotoğraf, çay, фото, türkiye

Bugün dünyada Uluslararası Çay Günü kutlanıyor

17:01 15.12.2022 (güncellendi: 18:15 15.12.2022)
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15 Aralık'ta Dünya Çay Günü kutlanıyor. İlk kez 15 Aralık 2005 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde kutlanmaya başlanan Uluslararası Çay Günü çeşitli etkinliklerle ve çay içilerek kutlanıyor.
2005'te Hindistan'da düzenlenen Çay Konferansı’nda düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı.
Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü'nün asıl amacı, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek.
2005 yılından bu yana dünyaya yayılan ve Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Vietnam gibi çay üretimi yapan ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çay Günü, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Bernat ArmangueSabah kahvaltılarında, akşam sohbetlerinde, kek ve börek yanında sıklıkla tüketilen çay, aşırı tüketilmediği sürece stres azaltmaya ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı oluyor. Fotoğrafta: Suudi Arabistan'da bir çölde çay keyfi.
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
1/12
© AP Photo / Bernat Armangue
Sabah kahvaltılarında, akşam sohbetlerinde, kek ve börek yanında sıklıkla tüketilen çay, aşırı tüketilmediği sürece stres azaltmaya ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı oluyor. Fotoğrafta: Suudi Arabistan'da bir çölde çay keyfi.
© AP Photo / Ibrahim UstaTürkiye'de sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Dünya’da en çok çay tüketilen ülke ise Türkiye’dir.
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
2/12
© AP Photo / Ibrahim Usta
Türkiye'de sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Dünya’da en çok çay tüketilen ülke ise Türkiye’dir.
© AP Photo / Bulent KilicRizeliler çay toplarken
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
3/12
© AP Photo / Bulent Kilic
Rizeliler çay toplarken
© AFP 2022 / Johannes EiseleKabil sakini çay içerken
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
4/12
© AFP 2022 / Johannes Eisele
Kabil sakini çay içerken
© AP Photo / Vadim GhirdaTürkiye-Suriye sınırındaki bir mülteci kampında çay içen çocuk
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
5/12
© AP Photo / Vadim Ghirda
Türkiye-Suriye sınırındaki bir mülteci kampında çay içen çocuk
© AFP 2022 / Vyacheslav OseledkoKırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çay içen 93 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
6/12
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çay içen 93 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi
© Sputnik / Konstantin ChalabovRusya'nın Novgorod bölgesinde çay satan kadın
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
7/12
© Sputnik / Konstantin Chalabov
Rusya'nın Novgorod bölgesinde çay satan kadın
© AP Photo / Tim Whitby/Poolİngiltere Kralı Charles eşi Camilla ile Londra'da çay içerken
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
8/12
© AP Photo / Tim Whitby/Pool
İngiltere Kralı Charles eşi Camilla ile Londra'da çay içerken
© AP Photo / Ben CurtisGüney Sudan'daki mülteci kampında çay demleyen kadın
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
9/12
© AP Photo / Ben Curtis
Güney Sudan'daki mülteci kampında çay demleyen kadın
© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaKenya'daki çay tarlasında çalışan işçiler
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
10/12
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Kenya'daki çay tarlasında çalışan işçiler
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Soçi kentinde işçiler çay hasadını toplarken
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
11/12
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya'nın Soçi kentinde işçiler çay hasadını toplarken
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi Sri Lanka'da işçi kadın çay toplarken
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye
12/12
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
Sri Lanka'da işçi kadın çay toplarken
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