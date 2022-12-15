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https://sputniknews.com.tr/20221215/belcikada-sigara-yasagi-genisliyor-1064618786.html
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler, tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T12:32+0300
2022-12-15T12:32+0300
dünya
belçika
sigara
sigara yasağı
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Buna göre, 2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünleri içmek yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.Restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.Tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek. Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak. Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.
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belçika, sigara, sigara yasağı
belçika, sigara, sigara yasağı

Belçika'da sigara yasağı genişliyor

12:32 15.12.2022
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler, tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde anlaştı.
Buna göre, 2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünleri içmek yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.
Restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.
Tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek. Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak. Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.
Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.
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