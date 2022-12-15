https://sputniknews.com.tr/20221215/belcikada-sigara-yasagi-genisliyor-1064618786.html
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler, tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T12:32+0300
2022-12-15T12:32+0300
2022-12-15T12:32+0300
dünya
belçika
sigara
sigara yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053461426_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df72932a347e69e0ea477474444fd834.jpg
Buna göre, 2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünleri içmek yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.Restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.Tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek. Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak. Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053461426_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_58f9bf2afb1a8f3e12eb946db3a80eed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, sigara, sigara yasağı
belçika, sigara, sigara yasağı
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Abone ol
Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler, tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde anlaştı.
Buna göre, 2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünleri içmek yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.
Restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.
Tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek. Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak. Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.
Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.