https://sputniknews.com.tr/20221215/barlas-mahkeme-karari-basarisiz-bir-belediye-baskani-imajina-sahip-olan-imamogluna-can-suyu-oldu-1064610016.html
Barlas: Mahkeme kararı, başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na can suyu oldu
Barlas: Mahkeme kararı, başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na can suyu oldu
Mehmet Barlas, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında hapis cezası ve siyasi... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:42+0300
2022-12-15T09:42+0300
2022-12-15T09:42+0300
politika
mehmet barlas
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ibb
ekrem imamoğlu
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hakaret
mahkeme
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."İmamoğlu'nun istediğini aldığını" savunan Barlas, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221214/adalet-bakani-bozdagdan-imamoglu-ile-ilgili-aciklama-yargilama-sureci-devam--etmektedir-1064596235.html
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mehmet barlas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, ekrem imamoğlu, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hakaret, mahkeme
mehmet barlas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, ekrem imamoğlu, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hakaret, mahkeme
Barlas: Mahkeme kararı, başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na can suyu oldu
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Mehmet Barlas, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesini yorumladı.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İmamoğlu'nun istediğini aldığını
" savunan Barlas, bugünkü köşe yazısında
şunları kaydetti:
"Kararın detayları ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sorun teşkil etmiyor. Siyasi yasağı ise aldığı ceza süresi kadar. Yani 2 yıl 7 ay. Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse yargılama zaten duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın İmamoğlu açısından hiçbir yaptırımı olmayan tuhaf bir karar. Ama halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu. Artık İmamoğlu'nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz."