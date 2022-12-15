Barlas: Mahkeme kararı, başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na can suyu oldu

"Kararın detayları ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sorun teşkil etmiyor. Siyasi yasağı ise aldığı ceza süresi kadar. Yani 2 yıl 7 ay. Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse yargılama zaten duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın İmamoğlu açısından hiçbir yaptırımı olmayan tuhaf bir karar. Ama halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu. Artık İmamoğlu'nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz."