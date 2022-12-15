https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-soyludan-imamoglu-davasina-yorum-mahkeme-kararini-etkilemeye-calisiyorlar-1064639384.html

Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasına yorum: 'Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar'

Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasına yorum: 'Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar'

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T18:30+0300

2022-12-15T18:30+0300

2022-12-15T18:30+0300

politika

süleyman soylu

ekrem imamoğlu

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Bakan Soylu açıklamalarının devamında, "Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhında da bugün yapılanlar da anayasa 138'e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi. Buna Bizans oyunu denir. Bizi basamak kullanarak, bir adım öne geçebilir miyim diye bir süreçtir. Yargı süreci devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221214/ibb-baskani-imamoglu-davasinda-karar-bekleniyor-siyaset-yasagi-ile-karsi-karsiya-1064574738.html

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süleyman soylu, ekrem imamoğlu