https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-soylu-sel-bolgesini-ziyaret-etti-ne-istiyorsaniz-yapalim-her-turlu-imkani-verelim--1064604879.html

Bakan Soylu sel bölgesini ziyaret etti: 'Ne istiyorsanız yapalım, her türlü imkanı verelim'

Bakan Soylu sel bölgesini ziyaret etti: 'Ne istiyorsanız yapalım, her türlü imkanı verelim'

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu. Bakan Soylu mahalle muhtarına, “Ne istiyorsanız yapalım... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kumluca

sel

süleyman soylu

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca ilçe merkezinde bulunan Demirciler, Üzümlü ve Toptaş köprülerini ziyaret etti.Bakan Soylu, Güzören Mahallesi’nde meydana gelen heyelanının ardından yıkılan evi de inceleyerek Güzören Mahallesi Muhtarı Salih Erdoğan’a, “Seralarınızı kullanabilirsiniz, buraya yakın ve sağlam bir yere size bir konteynır yapalım. Hayvanlarınızı barındırabileceğiniz yer yapalım. Sizin taşınacağınız bir yer için de başka kimseye yapmadığımız şekilde size kira parası verelim, hatta evinizi de yapalım. Kısacası ne istiyorsanız yapalım, kurtaralım sizi. Size ne istiyorsanız her türlü imkanı verelim” dedi. Üç köprünün selden dolayı hasar gördüğü bölgelerle ilgili, "Buraları afete maruz bölge yapalım" ifadelerini kullanan Soylu, incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

türkiye

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kumluca, sel, süleyman soylu