https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-soylu-mersinde-kokunu-kurutma-operasyonu-kapsaminda-131-supheli-gozaltina-alindi-1064608697.html

Bakan Soylu: Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 131 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Soylu: Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 131 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 131 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T08:14+0300

2022-12-15T08:14+0300

2022-12-15T08:59+0300

türkiye

süleyman soylu

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de uyuşturucu şüphelilerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 28'incisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız ve büyük bir kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Soylu,"15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan söz konusuydu, terörle yaptığımız mücadele gibi diğer suç ve suç unsurlarıyla yaptığımız mücadele gibi uyuşturucuyla aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin 800 sayısına çıktı. Yani hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçlarına bulaşanlarla ilgili yargıyla, kolluk kuvvetlerimizle, emniyet, jandarma, sahil güvenlik hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır." diye konuştu.Mersin'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:'Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e düştü'Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.Türkiye'nin birçok yerinde Narko Alan Projesi uyguladıklarını hatırlatan Soylu, "Narko Alan Projesi dediğimiz proje de şudur; alanı kapatıyoruz, en sıkıntılı olarak nitelendirdiğimiz hem bizim tespit ettiğimiz hem vatandaşımızın defalarca 'buralarda eğer bu mücadeleyi devam ettirirseniz iyi olur' dedikleri bütün alanlarda ciddi bir alan baskısı ve saha baskısı ortaya koyuyoruz. Buradan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz." dedi.Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 270'e düştüğüne işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:'120 bin metruk binanın 89 binini yıktık'Soylu, uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlarından birinin de metruk binalar olduğuna işaret ederek, "120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Bunlar tarihi eserler veya diğer yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bir bina kaldı." diye konuştu.Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranına değinen Soylu, "Bundan 3 yıl önce yüzde 30'lar civarındaydı. Şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika adım adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya doğru götürüyor. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu sağlayacağız ve başaracağız." ifadelerini kullandı.Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, "Mersinli hemşehrilerimiz de hiç merak etmeyin. Bu Mersin'de ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu. Defalarca bu operasyonu yaparak Mersin'de de bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz." şeklinde konuştu.Soylu'ya açıklaması sırasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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süleyman soylu, uyuşturucu