https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-cavusoglundan-belcikali-bakana-sizden-beklentimiz-belcikada-pkkya-karsi-tedbir-almaniz-1064628820.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'
Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'
Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:28+0300
2022-12-15T15:28+0300
2022-12-15T15:52+0300
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mevlüt çavuşoğlu
belçika
pkk
terör
dışişleri
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu bakan Lahbib'e seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/bakan-cavusoglu-yunanistan-ya-geri-adim-atar-ya-da-biz-geregini-yapariz-1064239278.html
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mevlüt çavuşoğlu, belçika, pkk, terör, dışişleri
mevlüt çavuşoğlu, belçika, pkk, terör, dışişleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'
15:28 15.12.2022 (güncellendi: 15:52 15.12.2022) Abone ol
Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu bakan Lahbib'e seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.