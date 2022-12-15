Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-cavusoglundan-belcikali-bakana-sizden-beklentimiz-belcikada-pkkya-karsi-tedbir-almaniz-1064628820.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'
Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'
Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:28+0300
2022-12-15T15:52+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
belçika
pkk
terör
dışişleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0f/1056386696_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_beed5627535d61a853a6a7997c00f946.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu bakan Lahbib'e seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/bakan-cavusoglu-yunanistan-ya-geri-adim-atar-ya-da-biz-geregini-yapariz-1064239278.html
türkiye
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0f/1056386696_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_522d867dd7a059c5121e8198e76c504f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, belçika, pkk, terör, dışişleri
mevlüt çavuşoğlu, belçika, pkk, terör, dışişleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'

15:28 15.12.2022 (güncellendi: 15:52 15.12.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu bakan Lahbib'e seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
POLİTİKA
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
6 Aralık, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала