https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-cavusoglundan-belcikali-bakana-sizden-beklentimiz-belcikada-pkkya-karsi-tedbir-almaniz-1064628820.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçikalı bakana: 'Sizden beklentimiz Belçika'da PKK'ya karşı tedbir almanız'

Bakan Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:28+0300

2022-12-15T15:28+0300

2022-12-15T15:52+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

belçika

pkk

terör

dışişleri

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu bakan Lahbib'e seslendi ve "Sizden beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/bakan-cavusoglu-yunanistan-ya-geri-adim-atar-ya-da-biz-geregini-yapariz-1064239278.html

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mevlüt çavuşoğlu, belçika, pkk, terör, dışişleri