https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-bozdag-ekrem-imamoglu-hakkinda-kesinlesmis-hapis-ve-siyasi-yasak-yok-1064628917.html

Bakan Bozdağ: Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok

Bakan Bozdağ: Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok

Bakan Bozdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:32+0300

2022-12-15T15:32+0300

2022-12-15T15:54+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

ekrem imamoğlu

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:'Ahlakımız bakımından da kabul edilemez'Bakan Bozdağ çocuk istismarı davasına ilişkin de "Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221215/ekrem-imamoglu-bana-verilen-bu-anlamsiz-ve-hukuksuz-cezayi-basarimin-odulu-olarak-goruyorum-1064618418.html

https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-tutuklandi-1064624641.html

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, ekrem imamoğlu