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https://sputniknews.com.tr/20221215/bakan-bozdag-ekrem-imamoglu-hakkinda-kesinlesmis-hapis-ve-siyasi-yasak-yok-1064628917.html
Bakan Bozdağ: Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok
Bakan Bozdağ: Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok
Bakan Bozdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:32+0300
2022-12-15T15:54+0300
türkiye
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
ekrem imamoğlu
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:'Ahlakımız bakımından da kabul edilemez'Bakan Bozdağ çocuk istismarı davasına ilişkin de "Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/ekrem-imamoglu-bana-verilen-bu-anlamsiz-ve-hukuksuz-cezayi-basarimin-odulu-olarak-goruyorum-1064618418.html
https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-tutuklandi-1064624641.html
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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, ekrem imamoğlu
bekir bozdağ, adalet bakanlığı, ekrem imamoğlu

Bakan Bozdağ: Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok

15:32 15.12.2022 (güncellendi: 15:54 15.12.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485
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Bakan Bozdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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'Ahlakımız bakımından da kabul edilemez'

Bakan Bozdağ çocuk istismarı davasına ilişkin de "Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir." dedi.
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