https://sputniknews.com.tr/20221215/arjantin-fransa-finalinde-szymon-marciniak-duduk-calacak-1064643752.html

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html

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