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https://sputniknews.com.tr/20221215/arjantin-fransa-finalinde-szymon-marciniak-duduk-calacak-1064643752.html
Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak
Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T21:46+0300
2022-12-15T21:46+0300
spor
arjantin
fransa
final
dünya kupası
2022 dünya kupası
katar
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html
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arjantin, fransa, final, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar
arjantin, fransa, final, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

21:46 15.12.2022
© AAPolonyalı hakem Szymon Marciniak
Polonyalı hakem Szymon Marciniak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.
Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.
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