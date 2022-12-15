https://sputniknews.com.tr/20221215/almanya-ukraynaya-iris-t-fuzeleri-ve-bomba-atarlar-icin-muhimmat-teslim-etti-1064645104.html

Almanya, Ukrayna’ya IRIS-T füzeleri ve bomba atarlar için mühimmat teslim etti

Almanya, Ukrayna’ya IRIS-T füzeleri ve bomba atarlar için mühimmat teslim etti

Almanya’nın Ukrayna’ya IRIS-T hava savunma sistemleri için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer askeri malzeme ve teçhizat teslim ettiği... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T21:59+0300

2022-12-15T21:59+0300

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ukrayna krizi

almanya

füze

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Alman hükümetinin sitesinde yayınlanan listeye göre Berlin, Kiev’e IRIS-T hava savunma sistemi için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer malzeme ve teçhizat teslim etti.Açıklamada IRIS-T sistemleri için sağlanan füzelerin miktarı bildirilmedi.Almanya Ukrayna’ya ayrıca ek olarak 2 adet Bergenpanzer 2 zırhlı onarım ve tahliye aracı, 155 mm kalibreli 5 bin topçu mermisi, 4 adet ambulans ve özel yükleme sistemli 18 adet 8x8 kamyon teslim etti.Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, gazetecilere Alman Silahlı Kuvvetlerinde (Bundeswehr) genel mühimmat sıkıntısı yaşadığını, ancak gizlilik nedeniyle stokların tam sayısının bildirilmediğini açıklamıştı.

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