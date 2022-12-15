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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/almanya-ukraynaya-iris-t-fuzeleri-ve-bomba-atarlar-icin-muhimmat-teslim-etti-1064645104.html
Almanya, Ukrayna’ya IRIS-T füzeleri ve bomba atarlar için mühimmat teslim etti
Almanya, Ukrayna’ya IRIS-T füzeleri ve bomba atarlar için mühimmat teslim etti
Almanya’nın Ukrayna’ya IRIS-T hava savunma sistemleri için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer askeri malzeme ve teçhizat teslim ettiği... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T21:59+0300
2022-12-15T21:59+0300
ukrayna krizi
almanya
füze
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Alman hükümetinin sitesinde yayınlanan listeye göre Berlin, Kiev’e IRIS-T hava savunma sistemi için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer malzeme ve teçhizat teslim etti.Açıklamada IRIS-T sistemleri için sağlanan füzelerin miktarı bildirilmedi.Almanya Ukrayna’ya ayrıca ek olarak 2 adet Bergenpanzer 2 zırhlı onarım ve tahliye aracı, 155 mm kalibreli 5 bin topçu mermisi, 4 adet ambulans ve özel yükleme sistemli 18 adet 8x8 kamyon teslim etti.Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, gazetecilere Alman Silahlı Kuvvetlerinde (Bundeswehr) genel mühimmat sıkıntısı yaşadığını, ancak gizlilik nedeniyle stokların tam sayısının bildirilmediğini açıklamıştı.
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almanya, füze

Almanya, Ukrayna’ya IRIS-T füzeleri ve bomba atarlar için mühimmat teslim etti

21:59 15.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna- Almanya
Ukrayna- Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Almanya’nın Ukrayna’ya IRIS-T hava savunma sistemleri için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer askeri malzeme ve teçhizat teslim ettiği öğrenildi.
Alman hükümetinin sitesinde yayınlanan listeye göre Berlin, Kiev’e IRIS-T hava savunma sistemi için ek füzeler, 40 mm kalibreli 30 bin mermi ve diğer malzeme ve teçhizat teslim etti.
Açıklamada IRIS-T sistemleri için sağlanan füzelerin miktarı bildirilmedi.
Almanya Ukrayna’ya ayrıca ek olarak 2 adet Bergenpanzer 2 zırhlı onarım ve tahliye aracı, 155 mm kalibreli 5 bin topçu mermisi, 4 adet ambulans ve özel yükleme sistemli 18 adet 8x8 kamyon teslim etti.
Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, gazetecilere Alman Silahlı Kuvvetlerinde (Bundeswehr) genel mühimmat sıkıntısı yaşadığını, ancak gizlilik nedeniyle stokların tam sayısının bildirilmediğini açıklamıştı.
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