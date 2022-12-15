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https://sputniknews.com.tr/20221215/adana-adliyesinde-kavga-eden-iki-grup-coplarini-aldiklari-guvenlik-gorevlilerini-de-darp-etti-1064629036.html
Adana Adliyesi’nde kavga eden iki grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti
Adana Adliyesi’nde kavga eden iki grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti
Adana Adliyesi’ndeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında kavga çıktı. Kavgaya tutuşanlar, kendilerini ayırmaya... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:49+0300
2022-12-15T15:49+0300
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Adana Adliyesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında bir duruşma sonrası karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler araya girdi. Bazı kişiler, güvenlik görevlilerine tepki gösterince arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, bu kişilere coplarla müdahale etti. Gruptan bazıları, ellerindeki copları aldığı güvenlik görevlilerini darp etti. Adliye koridorlarında başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü.Gruptakiler yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Arbede, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. Çok sayıda güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.Bu sırada adliyede bulunan kişiler, cep telefonlarıyla kavgayı görüntüledi.
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adana, adliye

Adana Adliyesi’nde kavga eden iki grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti

15:49 15.12.2022
© İHAAdana Adliyesi’nde kavga eden 2 grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti
Adana Adliyesi’nde kavga eden 2 grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA
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Adana Adliyesi’ndeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında kavga çıktı. Kavgaya tutuşanlar, kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinin coplarını alıp onlara da saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, yürüyen merdivenlerden düşen bir kişinin kafasının da tekmelendiği görüldü.
Adana Adliyesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında bir duruşma sonrası karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler araya girdi. Bazı kişiler, güvenlik görevlilerine tepki gösterince arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, bu kişilere coplarla müdahale etti. Gruptan bazıları, ellerindeki copları aldığı güvenlik görevlilerini darp etti. Adliye koridorlarında başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü.
Gruptakiler yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Arbede, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. Çok sayıda güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.
Bu sırada adliyede bulunan kişiler, cep telefonlarıyla kavgayı görüntüledi.
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