https://sputniknews.com.tr/20221215/adana-adliyesinde-kavga-eden-iki-grup-coplarini-aldiklari-guvenlik-gorevlilerini-de-darp-etti-1064629036.html

Adana Adliyesi’nde kavga eden iki grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti

Adana Adliyesi’nde kavga eden iki grup, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini de darp etti

Adana Adliyesi’ndeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında kavga çıktı. Kavgaya tutuşanlar, kendilerini ayırmaya... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:49+0300

2022-12-15T15:49+0300

2022-12-15T15:49+0300

yaşam

adana

adliye

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Adana Adliyesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında bir duruşma sonrası karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler araya girdi. Bazı kişiler, güvenlik görevlilerine tepki gösterince arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, bu kişilere coplarla müdahale etti. Gruptan bazıları, ellerindeki copları aldığı güvenlik görevlilerini darp etti. Adliye koridorlarında başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü.Gruptakiler yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Arbede, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. Çok sayıda güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.Bu sırada adliyede bulunan kişiler, cep telefonlarıyla kavgayı görüntüledi.

adana

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