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Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İmamoğlu kararından rahatsız olduğunu düşünüyorum
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İmamoğlu kararından rahatsız olduğunu düşünüyorum
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına karşı olduğunu belirterek, "Ben Cumhurbaşkanı... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:52+0300
2022-12-15T09:52+0300
politika
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine ilişkin "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor" dedi.Selvi'nin 'İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221214/ibb-baskani-imamoglu-davasinda-karar-bekleniyor-siyaset-yasagi-ile-karsi-karsiya-1064574738.html
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türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan
türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İmamoğlu kararından rahatsız olduğunu düşünüyorum

09:52 15.12.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© DHA
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Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına karşı olduğunu belirterek, "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor?" diye sordu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine ilişkin "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor" dedi.
Selvi'nin 'İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Gazeteciliğe yeni adım atmıştım. Demirel siyasi yasaklıydı. Güniz Sokak’a gelen giden fişleniyordu. Siyasi bilincim Demirel’in yasaklara karşı verdiği mücadeleyi izlerken oluştu. Siyasi yasaklara, parti kapatmalara hep karşı oldum. Bir şiir okuduğu için Erdoğan’ın siyasi yasaklı olup hapse girmesine de Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyasi yasağa da karşı çıktım. Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına da getirilen siyasi yasağa da karşıyım. Doğru bulmadım. Siyasetin, mahkemelerin verdiği siyasi yasaklarla değil, seçim meydanlarında ve sandıkta şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin mahkemeler tarafından dizayn edilmesinden dolayı rahatsızım. Erdoğan’a yasak getirildiğinde de rahatsızdım, Ekrem İmamoğlu’na yasak getirildiğinde de rahatsızım."

"Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
POLİTİKA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
Dün, 14:27
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