https://sputniknews.com.tr/20221215/abdde-f-35b-savas-ucagi-inis-sirasinda-dustu-1064646466.html
ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
ABD’nin Teksas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T23:36+0300
2022-12-15T23:36+0300
2022-12-15T23:59+0300
savunma
abd
f-35b
savaş uçağı
düşüş
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Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth Müşterek Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü.Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.Uçağın pilotunun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere’ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221215/almanyadan-f-35-hamlesi-sozlesme-imzalandi-1064604117.html
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abd, f-35b, savaş uçağı, düşüş
abd, f-35b, savaş uçağı, düşüş
ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
23:36 15.12.2022 (güncellendi: 23:59 15.12.2022) Abone ol
ABD’nin Teksas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.
Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth Müşterek Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü.
Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.
Uçağın pilotunun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.
Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.
F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere’ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.