https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-rus-milyarder-potanine-bir-dizi-burokrata-vtb-bank-ve-rosbanka-yaptirim-uyguladi-1064642755.html

ABD, Rus milyarder Potanin’e, bir dizi bürokrata, VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uyguladı

ABD, Rus milyarder Potanin’e, bir dizi bürokrata, VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uyguladı

ABD, Rus milyarder Potanin’e, bir dizi bürokrata, VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uyguladıABD Hazine Bakanlığı, Rus iş insanı Vladimir Potanin’e, Rusya Başbakan... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T21:19+0300

2022-12-15T21:19+0300

2022-12-15T21:19+0300

yaptırım

vladimir potanin

abd

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101425/11/1014251146_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_789f3ab5863991967402ff3e05cbd32a.jpg

ABD Hazine Bakanlığı’nın sitesinde bugün yayınlanan belgeye göre Washington’un yeni yaptırımları Vladimir Potanin ile hissesinin bir kısmının sahibi olduğu Rosbank eklendi.Yaptırım listesine Rus VTB Bank ta dahil edildi. Dolar varlıklarının ve operasyonlarının bloke edildiği anlamına gelen yaptırımlar Interros şirketini ve Rosbank'ı da etkiledi (Bankanın yüzde 47.5’i Vladimir Potanin'in hayır vakfına, yüzde 45’i ise Interros'a ait). ABD Hazine Bakanlığı, Rosbank ile olan tüm operasyonların 15 Mart 2023’e kadar sonlandırılmasını talep etti.Yaptırımların Potanin’in hisselerinin bir kısmının sahibi olduğu nikel madencilik şirketi Nornickel’i kapsamadığı, ayrıca bugünkü durum itibarı ile yaptırım altındaki şahısların şirket hisselerinin yüzde 50’sini kontrol etmediği kaydedildi.Potanin, Interros üzerinden Nornickel hisselerinin yaklaşık yüzde 35’ine sahip. Yaptırım listesine Rus oligarkın yanı sıra eşi, kızı ve diğer akrabaları da alındı.ABD’nin yaptırım listesine Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov’un yanı sıra aralarında Kursk, Çelyabinsk, Krasnoyarsk, Moskova, Bryansk, Kaliningrad, Vladimir bölge valilerinin de bulunduğu toplam 29 Rus bölge valisi de dahil oldu.Yaptırım listesine Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Acil Durumlar Bakanlığı ve Rus Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov da dahil edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaptırım, vladimir potanin, abd