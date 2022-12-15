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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-disisleri-yaptirimlar-rus-sirketlerinin-sagladigi-urun-fiyatlarinda--artisa-yol-acmayacak-1064646308.html
ABD Dışişleri: Yaptırımlar, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacak
ABD Dışişleri: Yaptırımlar, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacak
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T23:33+0300
2022-12-15T23:34+0300
abd
vladimir potanin
ukrayna krizi
ukrayna
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, gazetecilere demecinde Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında bir sıçramaya veya bu şirketlerden ürün tedarikinin azalmasına yol açmayacağını söyledi.O’Brien, “Bunun bir fiyat artışına neden olmayacağından veya bu şirketlerin tedarik ettiği temel ürünlerin arzını sınırlamayacağından oldukça eminiz” dedi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Rus nikel madencilik şirketi Nornickel’in hisselerinin bir kısmının sahibi olan iş insanı Vladimir Potanin’in yanı sıra bir dizi Rus şirketine karşı yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımların Nornickel’i kapsamadığı, ayrıca yaptırım altındaki şahısların şirket hisselerinin yüzde 50’sini kontrol etmediği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-rus-milyarder-potanine-bir-dizi-burokrata-vtb-bank-ve-rosbanka-yaptirim-uyguladi-1064642755.html
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abd, vladimir potanin, ukrayna, yaptırım
abd, vladimir potanin, ukrayna, yaptırım

ABD Dışişleri: Yaptırımlar, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacak

23:33 15.12.2022 (güncellendi: 23:34 15.12.2022)
© AAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, gazetecilere demecinde Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında bir sıçramaya veya bu şirketlerden ürün tedarikinin azalmasına yol açmayacağını söyledi.
O’Brien, “Bunun bir fiyat artışına neden olmayacağından veya bu şirketlerin tedarik ettiği temel ürünlerin arzını sınırlamayacağından oldukça eminiz” dedi.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Rus nikel madencilik şirketi Nornickel’in hisselerinin bir kısmının sahibi olan iş insanı Vladimir Potanin’in yanı sıra bir dizi Rus şirketine karşı yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımların Nornickel’i kapsamadığı, ayrıca yaptırım altındaki şahısların şirket hisselerinin yüzde 50’sini kontrol etmediği belirtilmişti.
Vladimir Potanin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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ABD, Rus milyarder Potanin’e, bir dizi bürokrata, VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uyguladı
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