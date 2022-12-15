https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-disisleri-yaptirimlar-rus-sirketlerinin-sagladigi-urun-fiyatlarinda--artisa-yol-acmayacak-1064646308.html

ABD Dışişleri: Yaptırımlar, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacak

ABD Dışişleri: Yaptırımlar, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında artışa yol açmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T23:33+0300

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abd

vladimir potanin

ukrayna krizi

ukrayna

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, gazetecilere demecinde Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımların, Rus şirketlerinin sağladığı ürün fiyatlarında bir sıçramaya veya bu şirketlerden ürün tedarikinin azalmasına yol açmayacağını söyledi.O’Brien, “Bunun bir fiyat artışına neden olmayacağından veya bu şirketlerin tedarik ettiği temel ürünlerin arzını sınırlamayacağından oldukça eminiz” dedi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Rus nikel madencilik şirketi Nornickel’in hisselerinin bir kısmının sahibi olan iş insanı Vladimir Potanin’in yanı sıra bir dizi Rus şirketine karşı yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yaptırımların Nornickel’i kapsamadığı, ayrıca yaptırım altındaki şahısların şirket hisselerinin yüzde 50’sini kontrol etmediği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-rus-milyarder-potanine-bir-dizi-burokrata-vtb-bank-ve-rosbanka-yaptirim-uyguladi-1064642755.html

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