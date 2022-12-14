https://sputniknews.com.tr/20221214/yabanci-turist-harcamalari-yuzde-65-artti-1064562839.html

Yabancı turist harcamaları yüzde 65 arttı

Yabancı turist harcamaları yüzde 65 arttı

Türkiye'deki hem POS harcamaları hem nakit çekimler geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış gösterdi. Bir... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T10:34+0300

2022-12-14T10:34+0300

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Turizm iç görülerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm Raporu sonuçlandı. Turistlerin harcama profili ile il ve sektör bazlı harcama analizleri harmanlanarak hazırlanan Mastercard Turizm Raporu, bu yıl da önemli sonuçlar ortaya koydu.Geçen yılın ocak-ekim periyoduna kıyasla bu yılın aynı döneminde dolar bazlı toplam harcama tutarında artış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise kullanılan kart sayısındaki artış, bu da Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışa işaret ediyor.Türkiye'deki hem POS harcamaları hem nakit çekimler geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış gösterdi. Bir turistin kart başına ortalama harcaması 610 dolar olarak gerçekleşti.Türkiye'ye en çok Almanya, İngiltere ve ABD'den rağbet varNevşehir, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgisiyle harcamalarda yüzde 155'lik artışa ulaşarak, en yüksek büyüme oranının sahibi şehir oldu. 2022 yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha çok turisti ağırlayan peri bacaları şehrinin misafirleri Avustralya, İtalya, İngiltere, Endonezya ve İspanya'dan geldi.Türkiye'ye gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği iller ise sırasıyla İstanbul (yüzde 43), Antalya (yüzde 20) ve Muğla (yüzde 8,7) oldu.Yurt dışı kartlar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında ilk üç ülke sırasıyla, Almanya (yüzde16), İngiltere (yüzde14) ve ABD (yüzde10). Türkiye'ye seyahat eden 10 ülke arasında, geçen yıla kıyasla harcamalarını katlayan Suudi Arabistanlılar 9,5 kat artışla en yüksek büyüme oranına ulaştı.Türkiye Kuveytlilerin en çok tercih ettiği ikinci destinasyon oldu. Kuveytli turistlerin Türkiye'deki harcamaları geçen yıla göre yüzde 82'lik artış gösterdi.Kuveytlilerin kart başına harcama ortalaması 1749 dolar ile genel ortalamanın yaklaşık 3 katı oldu. Ortadoğulu turistlerin en çok harcama yaptığı dört sektör ise yüzde 40 ile giyim ve aksesuar, yüzde 22 ile konaklama, yüzde 7 ile market ve AVM'ler, yüzde 6 ile yemek ve sağlık/kozmetik oldu.Avrupalı turistler Türkiye'de en çok yeme içmeye para harcarken, rakip destinasyonlardan farklı olarak Türkiye'de kuyumculuğa da ilgi gösteriyor. Başka ülkelere yaptıkları seyahatlerde kuyumculuk harcamaları yüzde 1'i geçmezken, Türkiye'de yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 10'u kuyum harcamalarına ayrılıyor.Sağlık turizminde çarpan etkisi beklentisiTürkiye'de yurt dışı kartlarla yapılan sağlık harcamaları 2018-2021 yılları arasında yüzde 94'lük bir büyüme gösterirken, Kovid etkisiyle yaşanan küçülme 2021 ve 2022 yıllarında telafi edildi.2022'nin sonunda, sağlık sektöründe harcama yapan kartların sayısının 2021'e göre yaklaşık iki kat daha fazla olması bekleniyor.Türkiye'de yapılan yurt dışı sağlık harcamaları incelendiğinde hastanelerin bu kategorinin yüzde 46'sını oluşturduğu görülürken, yüzde 32'sini özel doktorlar, yüzde 17'sini eczaneler ve yüzde 5'ini diğer kalemler oluşturuyor.İngiltere ve Almanya kartları ise Türkiye'de yurt dışı kartların sağlık sektöründe yaptığı harcamaların yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor. Sağlık harcamalarının yüzde 47'si İstanbul'da gerçekleşirken, ilk 5 il içinde bir önceki yıla kıyasla en önemli artışın adresi yüzde 179 ile Muğla oldu.Rapora yansıyan en önemli sonuçlar ise "Almanya, yüzde 16 ile harcamalardaki en yüksek paya sahip ülke. Onu İngiltere ve ABD takip etti. Ortalama 610 dolar harcama yapıldığını ortaya koyan rapora göre, Kuveyt bin 749 dolar ile ortalamanın 3 katına ulaşarak, kişi başı harcamada liderliği kazandı. İstanbul yine en çok harcamanın yapıldığı il olarak öne çıkarken, Antalya ve Muğla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Nevşehir ise en yüksek harcama büyümesini elde etti. Antalya'da İngiliz turistlerin harcamaları yaklaşık 5 katına çıkarken, İstanbul'da Suudi Arabistanlı turistlerin harcamaları 12 katına yükseldi. Geçen yıla göre 3 kat artışla sağlık turizmindeki en büyük pay İngilizlerden geldi." şeklinde özetlendi.Mastercard Turizm Raporu ile Türkiye'ye gelen turist profilini ve tercihlerini ortaya koyarak, bir önceki seneye göre gözlemlenen değişimleri analiz ederken il bazlı sonuçlarıyla turizm bölgeleri arasındaki farklılıkları tespit ediyor.Bu analizleri turizm sektörü oyuncuları ve kamu ile paylaşarak danışmanlık veren Mastercard, bir yandan Michelin Guide ile gerçekleştirdiği iş birliği ile gastronomi alanında Türkiye'nin yeni bir alan açmasına destek oluyor ve Paha Biçilemez platformu üzerinden hem yabancı hem yerli turistlere benzersiz deneyimler sunarak popüler Türkiye destinasyonlarına ilgiyi artırmak için çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220818/antalyaya-gelen-yabanci-turist-sayisi-8-milyonu-asti-1060077359.html

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türkiye, ekonomi, turist, rus turist, alman turist, yabancı turist, antalya