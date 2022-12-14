https://sputniknews.com.tr/20221214/ulyanov-uluslararasi-ceza-mahkemesi-kurulmasi-sadece-bm-guvenlik-konseyinin-yetkisinde-1064596913.html

Ulyanov: Uluslararası ceza mahkemesi kurulması sadece BM güvenlik konseyinin yetkisinde

Ulyanov: Uluslararası ceza mahkemesi kurulması sadece BM güvenlik konseyinin yetkisinde

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Ukrayna ile ilgili özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulmasının... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T21:19+0300

2022-12-14T21:19+0300

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mihail ulyanov

bm

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ile ilgili özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması önerisine’ ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, böyle bir mahkemenin yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından kurulabileceğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Ulyanov, “Sadece BM Güvenlik Konseyi bu tür bir mahkeme kurabilir. Muhaliflerimiz BM Genel Kurulu aracılığıyla hareket etmek niyetindeyse, Genel Kurulun böyle bir yetkisi bulunmuyor. Böyle bir karar gayrimeşru ve hukuken geçersiz olacaktır” dedi.Bunun, AB yetkililerinin mevcut koşullarda daha makul bir hareket tarzı bulamamalarıyla açıklanabileceğine vurgu yapan Ulyanov, “Bana göre bunların hepsi, AB yetkililerinin mevcut koşullarda daha makul bir hareket tarzı bulamamalarından kaynaklanan fevri hareketlerdir. Bu yılın Şubat ayından bu yana yaptıklarından uzaklaşmaları da kolay değil. Ama er ya da geç bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Borrell, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ile ilgili özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması önerisinin Brüksel'deki bir süre önce yapılan toplantıda AB Dışişleri bakanlarının ortak desteğini bulamadığını ifade etmişti.

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