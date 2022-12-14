https://sputniknews.com.tr/20221214/ukraynanin-twitterde-trend-olmaktan-cikmasi-kievi-kizdirdi-1064588705.html

Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı

Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in Ukrayna politikasının kötü yönde değiştiğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T17:26+0300

2022-12-14T17:26+0300

2022-12-14T17:26+0300

ukrayna krizi

mihail podolyak

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

elon musk

twitter

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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da savaş konusu Twitter trendlerinden kayboldu” diye yazdı.Danışman, kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmediğini de kaydetti.Podolyak, tüm bunlardan Twitter’in sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.

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mihail podolyak, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, elon musk, twitter