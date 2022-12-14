https://sputniknews.com.tr/20221214/ukraynanin-twitterde-trend-olmaktan-cikmasi-kievi-kizdirdi-1064588705.html
Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı
Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in Ukrayna politikasının kötü yönde değiştiğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:26+0300
2022-12-14T17:26+0300
2022-12-14T17:26+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
vladimir zelenskiy
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ukrayna krizi
elon musk
twitter
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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da savaş konusu Twitter trendlerinden kayboldu” diye yazdı.Danışman, kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmediğini de kaydetti.Podolyak, tüm bunlardan Twitter’in sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.
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mihail podolyak, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, elon musk, twitter
mihail podolyak, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, elon musk, twitter
Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in Ukrayna politikasının kötü yönde değiştiğini belirtti.
Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da savaş konusu Twitter trendlerinden kayboldu” diye yazdı.
Danışman, kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmediğini de kaydetti.
Podolyak, tüm bunlardan Twitter’in sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.