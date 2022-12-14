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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/ukraynanin-twitterde-trend-olmaktan-cikmasi-kievi-kizdirdi-1064588705.html
Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı
Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in Ukrayna politikasının kötü yönde değiştiğini belirtti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:26+0300
2022-12-14T17:26+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
elon musk
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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da savaş konusu Twitter trendlerinden kayboldu” diye yazdı.Danışman, kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmediğini de kaydetti.Podolyak, tüm bunlardan Twitter’in sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.
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mihail podolyak, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, elon musk, twitter

Ukrayna’nın Twitter’de trend olmaktan çıkması Kiev’i kızdırdı

17:26 14.12.2022
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in Ukrayna politikasının kötü yönde değiştiğini belirtti.
Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da savaş konusu Twitter trendlerinden kayboldu” diye yazdı.
Danışman, kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmediğini de kaydetti.
Podolyak, tüm bunlardan Twitter’in sahibi Elon Musk’ı sorumlu tuttu.
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