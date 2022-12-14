https://sputniknews.com.tr/20221214/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-sozcusu-ilaca-yapilan-zam-yalnizca-gecici-rahatlama-saglar-1064610138.html

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Sözcüsü: İlaca yapılan zam yalnızca geçici rahatlama sağlar

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Sözcüsü: İlaca yapılan zam yalnızca geçici rahatlama sağlar

İlaç fiyatlarına gelen artışı yorumlayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Basın Sözcüsü Sedat Sofugil, bu kararın geçici bir rahatlama sağlayacağını söyledi... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T11:02+0300

2022-12-14T11:02+0300

2022-12-15T11:02+0300

anlat bana

ilaç

eczane

nöbetçi eczane

enflasyon

sağlık bakanlığı

ücret

radyo

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14.12.2022 ANLAT BANA 14.12.2022 ANLAT BANA

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarına yüzde 36.77 oranında zam yapılması kararını aldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak ilaç fiyatları için belirlenen euro değeri Şubat ayında 10.76 TL seviyesindeyken şu anki piyasa koşullarında 19.85 TL’nin üzerinde. Konuyu Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Basın Sözcüsü Sedat Sofugil, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Sofugil, “Bu yapılan düzenleme geçici bir rahatlama sağlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, ‘sorunları biliyoruz ve çözeceğiz, senede bir defa güncelleme olması yanlıştır’ demişti. Ancak resmi gazetede yer alan kararda, 2023 yılında başka bir düzenleme yapılmayacağı ifade ediliyor. Bu, sorunun devam edeceğini gösteriyor çünkü ilaç fiyatının belirlenmesinde Euro kurunu Sağlık Bakanlığı belirliyor. Bu sene geçerli olan Euro kuru 10.76 kuruş ancak şu anda euro 20 liraya dayanmış durumda. Aradaki fark çok açık. Bu makasın açık olması, dünyada da ambalaj ve hammaddede tedarik ve üretim sıkıntıları devam ederken bizleri çok daha güç durumda bırakacak. Hem maliyetlerin artması hem de Euro kurunun yüksek olması tedarikin güçleşmesine yol açacak. Bizler, yani eczacılar ve vatandaşlar mağdur olacağız” dedi.İlaca yapılan yüzde 36.77’lik zam oranının enflasyonun altında kaldığını kaydeden Sofuoğlu, “İlaçta Euro kuruna artış yapılmış olsa da zam oranı yüzde 80’in üzerindeki enflasyonun altında kaldı. Yan bu güncelleme herhangi bir yaraya merhem olmayacak geçici bir düzenleme” dedi.

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2022

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

ilaç, eczane, nöbetçi eczane, enflasyon, sağlık bakanlığı, ücret, radyo