https://sputniknews.com.tr/20221214/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-turkiyenin-yuzde-60i-aclik-sinirinin-altinda-yasiyor-1064572732.html

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, kasım ayında yaptığı bir araştırmayı Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı. 38 gıda maddesinde 1 yıllık artış... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:54+0300

2022-12-14T13:54+0300

2022-12-14T14:37+0300

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar konuk olarak katıldı. Çakar programda, Türkiye’deki enflasyon ve tüketicilerin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Halkın çoğunluğunun geliri gıdaya bile yetmiyor’Tüketicinin gelirinin gıdaya bile yetmediğini savunan Çakar, “İşçi kesiminin ezici çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alıyor” dedi. Çakar, şöyle devam etti:‘Üretimde girdi maliyetleri düşürülmeden ucuzluk zor’Tarımsal ürün örneği vererek girdi maliyetlerine dikkat çeken Çakar, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Çakar, “Piyasada maliyetler de söz konusu. Örneğin gıda maddeleri; sebze, meyve, tarımsal ürünler. Tarımsal ürünlerde maliyeti en çok yükselten girdilerdir. Gübre, tarım ilacı, akaryakıt… bunlar dolarla ithal ediliyor. Dolar yükseldikçe bunların ithalat fiyatları da yükseliyor ve dolayısıyla maliyetler yükseliyor. Maliyetler yükseldi, tüketiciye gelinceye kadar birkaç zincir değişiyor ve dolayısıyla aracılar, spekülatörler ve tekeller fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Siz ancak ekonomik sistem oturmuşsa fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bir oturmuştuk yok. Fiyatlar çığırından çıktı. Piyasada keyfilik söz konusu. Şu anda uygulanan ekonomik politikalar da bu piyasadaki keyfiliği, tekellerin piyasadaki hakimiyetini ve yüksek kar oranlarını önleyebilecek durumda değil. Tekeller fiyatları istediği şekilde belirliyor” şeklinde konuştu.‘Üretimi artırmaktan başka çıkış yok’Üretimin düşmesinin pahalılığı ve dışa bağımlılığı artıracağını ve bu durumun içinden çıkılamaz bir hal alacağını savunan Çakar, şu bilgileri paylaştı:‘Gıda sektöründe tekelleşme önlenmeli’Tekellerin ve spekülatörlerin piyasaya hakim olduklarını dile getiren Çakar, “Şu anda zaten 5 büyük market tekelleşmiş durumda ve Türkiye’nin her tarafına hakim. Bu marketlerin bir kısmı yabancılarla ortak. Piyasaya özellikle tarımsal üretim ve dağıtımında yerli ve yabancı tekeller ağırlıkta. Gıdada, tarımda, diğer ürünlerde tekelleşme ve yabancılaşma söz konusu Türkiye’de. Bunu devlet müdahalesi, KİT’lerin kurulması ve üretimin, dağıtımın devletin yapması yolu ile çözümlenebilir. Üreticiden tüketiciye. Başka çözüm yolu yok. Bu düzen kaldırılmak durumunda. Piyasaya hakim olan bu tekeller ve yabancılaşan firmaların egemenliğini ortadan kaldırmak durumundasınız. Dünya fındığının yüzde 70’ten fazlası Türkiye’de üretiliyor ve tüketici fındık yiyemiyor” dedi.‘İnternet satışlarından şikayetler arttı’Tüketicilerin özellikle internet alışverişleri ile ilgili şikayette bulunduğu bilgisini paylaşan Çakar, tüketicilere yönelik tavsiyelerini şöyle sıraladı:‘Başvurular belge ve bilgi eksikliğinden dolayı reddediliyor’Tüketicilerin başvuruda bulunurken ‘bilgi ve belgelerine dikkat etmeleri’ uyarısında bulunan Çakar, “3-4 sene öncesine kadar şikayetlerin yüzde 80’den fazlası tüketicinin lehine sonuçlanıyordu. Şu anda tüketici lehine verilen kararlar yüzde 30’ların altında. Önemli nedeni şu; elektronik ortamda başvurular arttı. Bu başvurularda belge ve bilgi eksikliği nedeni ile reddediliyor. Ya da hakem heyetini ilgilendiren bir konu değil. Buradan bir çağırıda bulunmak istiyorum. Lütfen tüketiciler şikayetinin reddedilmemesi için doğru bilgi ve belgeleri eksiksiz vermesi gerekiyor. Onun için de başvuruda bulunmadan önce hangi belgeler ile başvuruda bulunması gerektiğini sorsun” ifadelerini kullandı.

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