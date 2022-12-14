https://sputniknews.com.tr/20221214/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-cakar-turkiyenin-yuzde-60i-aclik-sinirinin-altinda-yasiyor-1064572732.html
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, kasım ayında yaptığı bir araştırmayı Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı. 38 gıda maddesinde 1 yıllık artış... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:54+0300
2022-12-14T13:54+0300
2022-12-14T14:37+0300
ankara farki
tüketici hakları
tüketici hakem heyeti
internetten alışveriş
online alışveriş
ticaret bakanlığı
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enflasyon
gıda enflasyonu
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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar konuk olarak katıldı. Çakar programda, Türkiye’deki enflasyon ve tüketicilerin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Halkın çoğunluğunun geliri gıdaya bile yetmiyor’Tüketicinin gelirinin gıdaya bile yetmediğini savunan Çakar, “İşçi kesiminin ezici çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alıyor” dedi. Çakar, şöyle devam etti:‘Üretimde girdi maliyetleri düşürülmeden ucuzluk zor’Tarımsal ürün örneği vererek girdi maliyetlerine dikkat çeken Çakar, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Çakar, “Piyasada maliyetler de söz konusu. Örneğin gıda maddeleri; sebze, meyve, tarımsal ürünler. Tarımsal ürünlerde maliyeti en çok yükselten girdilerdir. Gübre, tarım ilacı, akaryakıt… bunlar dolarla ithal ediliyor. Dolar yükseldikçe bunların ithalat fiyatları da yükseliyor ve dolayısıyla maliyetler yükseliyor. Maliyetler yükseldi, tüketiciye gelinceye kadar birkaç zincir değişiyor ve dolayısıyla aracılar, spekülatörler ve tekeller fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Siz ancak ekonomik sistem oturmuşsa fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bir oturmuştuk yok. Fiyatlar çığırından çıktı. Piyasada keyfilik söz konusu. Şu anda uygulanan ekonomik politikalar da bu piyasadaki keyfiliği, tekellerin piyasadaki hakimiyetini ve yüksek kar oranlarını önleyebilecek durumda değil. Tekeller fiyatları istediği şekilde belirliyor” şeklinde konuştu.‘Üretimi artırmaktan başka çıkış yok’Üretimin düşmesinin pahalılığı ve dışa bağımlılığı artıracağını ve bu durumun içinden çıkılamaz bir hal alacağını savunan Çakar, şu bilgileri paylaştı:‘Gıda sektöründe tekelleşme önlenmeli’Tekellerin ve spekülatörlerin piyasaya hakim olduklarını dile getiren Çakar, “Şu anda zaten 5 büyük market tekelleşmiş durumda ve Türkiye’nin her tarafına hakim. Bu marketlerin bir kısmı yabancılarla ortak. Piyasaya özellikle tarımsal üretim ve dağıtımında yerli ve yabancı tekeller ağırlıkta. Gıdada, tarımda, diğer ürünlerde tekelleşme ve yabancılaşma söz konusu Türkiye’de. Bunu devlet müdahalesi, KİT’lerin kurulması ve üretimin, dağıtımın devletin yapması yolu ile çözümlenebilir. Üreticiden tüketiciye. Başka çözüm yolu yok. Bu düzen kaldırılmak durumunda. Piyasaya hakim olan bu tekeller ve yabancılaşan firmaların egemenliğini ortadan kaldırmak durumundasınız. Dünya fındığının yüzde 70’ten fazlası Türkiye’de üretiliyor ve tüketici fındık yiyemiyor” dedi.‘İnternet satışlarından şikayetler arttı’Tüketicilerin özellikle internet alışverişleri ile ilgili şikayette bulunduğu bilgisini paylaşan Çakar, tüketicilere yönelik tavsiyelerini şöyle sıraladı:‘Başvurular belge ve bilgi eksikliğinden dolayı reddediliyor’Tüketicilerin başvuruda bulunurken ‘bilgi ve belgelerine dikkat etmeleri’ uyarısında bulunan Çakar, “3-4 sene öncesine kadar şikayetlerin yüzde 80’den fazlası tüketicinin lehine sonuçlanıyordu. Şu anda tüketici lehine verilen kararlar yüzde 30’ların altında. Önemli nedeni şu; elektronik ortamda başvurular arttı. Bu başvurularda belge ve bilgi eksikliği nedeni ile reddediliyor. Ya da hakem heyetini ilgilendiren bir konu değil. Buradan bir çağırıda bulunmak istiyorum. Lütfen tüketiciler şikayetinin reddedilmemesi için doğru bilgi ve belgeleri eksiksiz vermesi gerekiyor. Onun için de başvuruda bulunmadan önce hangi belgeler ile başvuruda bulunması gerektiğini sorsun” ifadelerini kullandı.
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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor
13:54 14.12.2022 (güncellendi: 14:37 14.12.2022) Abone ol
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, kasım ayında yaptığı bir araştırmayı Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı. 38 gıda maddesinde 1 yıllık artış oranının yüzde 186.55 olduğu bilgisini veren Çakar, Türkiye’nin yüzde 60’ının ise açlık sınırının altında yaşadığını dile getirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar konuk olarak katıldı. Çakar programda, Türkiye’deki enflasyon ve tüketicilerin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Halkın çoğunluğunun geliri gıdaya bile yetmiyor’
Tüketicinin gelirinin gıdaya bile yetmediğini savunan Çakar, “İşçi kesiminin ezici çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alıyor” dedi. Çakar, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin yüzde 60’ı açlık sınırının altında yaşıyor. TÜRK-İŞ’in istatistikleri ile TÜİK’in eşdeğer hane halkı rakamları var her yıl. Türkiye nüfusunun Kasım 2022 tarihi itibariyle nüfusun yüzde 60 dolayında kesimi, yani 51 milyon dolayında kesimi açlık sınırının altında. Nüfusun yüzde 38 dolayında kesimi yani 32 milyondan fazla kişi de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında. Giderek bu açlık ve yoksulluk artıyor. Bizzat kendim Kasım ayı içerisinde 4 kez marketlerden araştırma yaptım. Fiyatlar aldım. 38 gıda maddesi. 38 gıda maddesinin son 1 yıllık artış oranı yüzde 186.55. İşte size gerçek enflasyon bu. Halkın enflasyonu bu. Halkın ezici çoğunluğunun geliri gıdaya bile yetmiyor. Ancak gıda tüketebiliyor. Tüketici ne yapıyor? Gıdanın dışında zorunlu olarak elektrik, doğalgaz kullanıyor. Gıdasından kesiyor ve onları ödemek durumunda kalıyor ya da çocukları okula gidiyorsa onların birtakım giderlerini ödemek durumunda kalıyor.”
‘Üretimde girdi maliyetleri düşürülmeden ucuzluk zor’
Tarımsal ürün örneği vererek girdi maliyetlerine dikkat çeken Çakar, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Çakar, “Piyasada maliyetler de söz konusu. Örneğin gıda maddeleri; sebze, meyve, tarımsal ürünler. Tarımsal ürünlerde maliyeti en çok yükselten girdilerdir. Gübre, tarım ilacı, akaryakıt… bunlar dolarla ithal ediliyor. Dolar yükseldikçe bunların ithalat fiyatları da yükseliyor ve dolayısıyla maliyetler yükseliyor. Maliyetler yükseldi, tüketiciye gelinceye kadar birkaç zincir değişiyor ve dolayısıyla aracılar, spekülatörler ve tekeller fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Siz ancak ekonomik sistem oturmuşsa fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bir oturmuştuk yok. Fiyatlar çığırından çıktı. Piyasada keyfilik söz konusu. Şu anda uygulanan ekonomik politikalar da bu piyasadaki keyfiliği, tekellerin piyasadaki hakimiyetini ve yüksek kar oranlarını önleyebilecek durumda değil. Tekeller fiyatları istediği şekilde belirliyor” şeklinde konuştu.
‘Üretimi artırmaktan başka çıkış yok’
Üretimin düşmesinin pahalılığı ve dışa bağımlılığı artıracağını ve bu durumun içinden çıkılamaz bir hal alacağını savunan Çakar, şu bilgileri paylaştı:
“Özellikle 2022’de sürekli kırsal kesimde yaşayanların, çiftçilerin ağladığını ve üretimi bırakmak zorunda olduğunu görüyoruz. Şu anda küçük çiftçi sayısında büyük bir azalma söz konusu. Dolayısıyla hem hayvancılıkta hem tarımsal üretimde büyük bir sorun söz konusu ve insanlar üretimden vazgeçiyorlar. Üretimi arttırmazsanız, özellikle tarımsal üretimi geliştirmezseniz, küçük çiftçiyi desteklemezseniz, hayvancılık yapanları desteklemezseniz ve bunlar üretimi, hayvancılığı terk ederlerse pahalılık giderek artar. Dışa bağımlılık giderek artar ve işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Patateste son bir yıllık enflasyon yüzde 500’ün üzerinde. Soğanda yüzde 300’ün üzerinde. Tüketiciler, özellikle asgari ücretli insanlar patates, soğan alırken zorlanıyorlar. Üretim maliyetlerini düşürmek için de yerli üretime ağırlık vereceksiniz.”
‘Gıda sektöründe tekelleşme önlenmeli’
Tekellerin ve spekülatörlerin piyasaya hakim olduklarını dile getiren Çakar, “Şu anda zaten 5 büyük market tekelleşmiş durumda ve Türkiye’nin her tarafına hakim. Bu marketlerin bir kısmı yabancılarla ortak. Piyasaya özellikle tarımsal üretim ve dağıtımında yerli ve yabancı tekeller ağırlıkta. Gıdada, tarımda, diğer ürünlerde tekelleşme ve yabancılaşma söz konusu Türkiye’de. Bunu devlet müdahalesi, KİT’lerin kurulması ve üretimin, dağıtımın devletin yapması yolu ile çözümlenebilir. Üreticiden tüketiciye. Başka çözüm yolu yok. Bu düzen kaldırılmak durumunda. Piyasaya hakim olan bu tekeller ve yabancılaşan firmaların egemenliğini ortadan kaldırmak durumundasınız. Dünya fındığının yüzde 70’ten fazlası Türkiye’de üretiliyor ve tüketici fındık yiyemiyor” dedi.
‘İnternet satışlarından şikayetler arttı’
Tüketicilerin özellikle internet alışverişleri ile ilgili şikayette bulunduğu bilgisini paylaşan Çakar, tüketicilere yönelik tavsiyelerini şöyle sıraladı:
“İnternet alışverişleri giderek artıyor ve dolayısıyla bu sosyal medya ve internette mal satan birçok firma da dolandırıcı firmalar ve dolayısıyla tüketiciler bu internet ve sosyal medyadaki alışverişlerden şikayet ediyor. Biz şunu tavsiye ediyoruz; alışveriş yapacağınız firmanın ismini Ticaret Bakanlığı'na sorun ya da bulunduğunuz yerdeki ticaret odasına sorun. Diyelim ki böyle bir firma var. Ama güvenilir mi? Bunları sormalılar. Diyelim ki firma dürüst. Dürüst olan firmalar da var. Bu sefer de kargoda sorun çıkıyor. O nedenle vatandaş parasıyla rezil oluyor. Çok gerekli olmadıkça satın almayın. Diyelim ki sipariş edilen mal istediği mal değil ya da hiç gelmedi. 30 bin TL’ye kadar ayıplı mal ve hizmetlerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine yönlendiriyoruz. 30 bin TL’nin üzerindeyse tüketici mahkemesine dava açacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na yönlendiriyoruz. Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yönlendiriyoruz tüketicileri. Hakem heyetine gittiğinde ya ürünün yenisi ile değiştirilmesini ya da ödemiş olduğu bedeli talep edecek. Ama ceza verilmesi ve idari işlem yapılması için de Ticaret Müdürlükleri'ne, Ticaret Bakanlığı’na, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yönlendiriyoruz tüketicileri.”
‘Başvurular belge ve bilgi eksikliğinden dolayı reddediliyor’
Tüketicilerin başvuruda bulunurken ‘bilgi ve belgelerine dikkat etmeleri’ uyarısında bulunan Çakar, “3-4 sene öncesine kadar şikayetlerin yüzde 80’den fazlası tüketicinin lehine sonuçlanıyordu. Şu anda tüketici lehine verilen kararlar yüzde 30’ların altında. Önemli nedeni şu; elektronik ortamda başvurular arttı. Bu başvurularda belge ve bilgi eksikliği nedeni ile reddediliyor. Ya da hakem heyetini ilgilendiren bir konu değil. Buradan bir çağırıda bulunmak istiyorum. Lütfen tüketiciler şikayetinin reddedilmemesi için doğru bilgi ve belgeleri eksiksiz vermesi gerekiyor. Onun için de başvuruda bulunmadan önce hangi belgeler ile başvuruda bulunması gerektiğini sorsun” ifadelerini kullandı.