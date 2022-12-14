https://sputniknews.com.tr/20221214/trump-gozlerinden-lazer-firlattigi-animasyonu-paylasti-amerikanin-super-kahramana-ihtiyaci-var-1064601088.html

Trump, gözlerinden lazer fırlattığı animasyonu paylaştı: Amerika'nın süper kahramana ihtiyacı var

Trump, gözlerinden lazer fırlattığı animasyonu paylaştı: Amerika'nın süper kahramana ihtiyacı var

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık 2022 günü 'büyük bir duyuru' yapacağını ilan etti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T23:35+0300

2022-12-14T23:35+0300

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donald trump

dünya

süper kahraman

abd

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump Medya Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, Perşembe günü bir duyuru yapacağını söyledi.Trump yayınladığı videoda "Amerika'nın yeni bir süper kahramana ihtiyacı olduğunu" belirtti. Kaslı vücuda sahip, gözlerinden lazer ışını fırlatan ve göğsünde büyük bir T harfi görülen süper kahraman, Clark Kent figürünü andırdı. Arkasında Trump Tower görülen animasyonda Trump, 'büyük bir duyuru' yapacağını kaydetti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılında Twitter'ın hesabını kapatmasının ardından "sosyal medya devlerine meydan okumak" amacıyla Truth Social'ı kurduğunu duyurmuştu.

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donald trump, süper kahraman, abd