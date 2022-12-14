https://sputniknews.com.tr/20221214/trump-gozlerinden-lazer-firlattigi-animasyonu-paylasti-amerikanin-super-kahramana-ihtiyaci-var-1064601088.html
Trump, gözlerinden lazer fırlattığı animasyonu paylaştı: Amerika'nın süper kahramana ihtiyacı var
Trump, gözlerinden lazer fırlattığı animasyonu paylaştı: Amerika'nın süper kahramana ihtiyacı var
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık 2022 günü 'büyük bir duyuru' yapacağını ilan etti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T23:35+0300
2022-12-14T23:35+0300
2022-12-14T23:35+0300
donald trump
dünya
süper kahraman
abd
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump Medya Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, Perşembe günü bir duyuru yapacağını söyledi.Trump yayınladığı videoda "Amerika'nın yeni bir süper kahramana ihtiyacı olduğunu" belirtti. Kaslı vücuda sahip, gözlerinden lazer ışını fırlatan ve göğsünde büyük bir T harfi görülen süper kahraman, Clark Kent figürünü andırdı. Arkasında Trump Tower görülen animasyonda Trump, 'büyük bir duyuru' yapacağını kaydetti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılında Twitter'ın hesabını kapatmasının ardından "sosyal medya devlerine meydan okumak" amacıyla Truth Social'ı kurduğunu duyurmuştu.
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donald trump, süper kahraman, abd
donald trump, süper kahraman, abd
Trump, gözlerinden lazer fırlattığı animasyonu paylaştı: Amerika'nın süper kahramana ihtiyacı var
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 15 Aralık 2022 günü 'büyük bir duyuru' yapacağını ilan etti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump Medya Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, Perşembe günü bir duyuru yapacağını söyledi.
Trump yayınladığı videoda "Amerika'nın yeni bir süper kahramana ihtiyacı olduğunu" belirtti. Kaslı vücuda sahip, gözlerinden lazer ışını fırlatan ve göğsünde büyük bir T harfi görülen süper kahraman, Clark Kent figürünü andırdı. Arkasında Trump Tower görülen animasyonda Trump, 'büyük bir duyuru' yapacağını kaydetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılında Twitter'ın hesabını kapatmasının ardından "sosyal medya devlerine meydan okumak" amacıyla Truth Social'ı kurduğunu duyurmuştu.