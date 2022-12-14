https://sputniknews.com.tr/20221214/tff-baskani-buyukeksi-hakemi-aldatmaya-calisan-futbolcular-uygulamayla-tespit-edilecek-1064588813.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir uygulamayla hangi oyuncuların hakemi aldatmaya teşebbüs edebileceğini tespit edeceklerini... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:39+0300
2022-12-14T17:39+0300
2022-12-14T17:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir uygulamayla hangi oyuncuların hakemi aldatmaya teşebbüs edebileceğini tespit edeceklerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.
İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.
TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."