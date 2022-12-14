Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221214/tff-baskani-buyukeksi-hakemi-aldatmaya-calisan-futbolcular-uygulamayla-tespit-edilecek-1064588813.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir uygulamayla hangi oyuncuların hakemi aldatmaya teşebbüs edebileceğini tespit edeceklerini... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:39+0300
2022-12-14T17:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063033705_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_23905eb38aa5c2aca279b9e98531f4f1.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063033705_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_72fb3ec7febee96400146fa6217d0fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek

17:39 14.12.2022
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir uygulamayla hangi oyuncuların hakemi aldatmaya teşebbüs edebileceğini tespit edeceklerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.
İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.
TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала