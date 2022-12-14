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TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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politika
mustafa şentop
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
chp
referandum
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglu-var-olan-sistemin-degismesini-istiyoruz-1064359036.html
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mustafa şentop, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, chp, referandum
mustafa şentop, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, chp, referandum

TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

11:52 14.12.2022
© İHATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Var olan sistemin değişmesini istiyoruz
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