https://sputniknews.com.tr/20221214/tbmm-baskani-sentoptan-kilicdaroglunun-referandum-iddiasina-yanit-kulliyen-yalan-1064565069.html
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T11:52+0300
2022-12-14T11:52+0300
2022-12-14T11:52+0300
politika
mustafa şentop
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
chp
referandum
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglu-var-olan-sistemin-degismesini-istiyoruz-1064359036.html
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mustafa şentop, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, chp, referandum
mustafa şentop, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, chp, referandum
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.
Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.