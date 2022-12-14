https://sputniknews.com.tr/20221214/tbmm-baskani-sentoptan-kilicdaroglunun-referandum-iddiasina-yanit-kulliyen-yalan-1064565069.html

TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T11:52+0300

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politika

mustafa şentop

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

chp

referandum

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglu-var-olan-sistemin-degismesini-istiyoruz-1064359036.html

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mustafa şentop, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, chp, referandum