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Şişli Belediyesi'nde 5. kattan düşen stajyer hayatını kaybetti
Şişli Belediyesi'nde 5. kattan düşen stajyer hayatını kaybetti
İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde stajyer olan lise öğrencisi Emine Sağlam, 5. kattaki çatıdan düşerek yaşamını yitirdi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer yaşamını yitirdi.Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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türkiye, şişli, belediye
türkiye, şişli, belediye

Şişli Belediyesi'nde 5. kattan düşen stajyer hayatını kaybetti

15:18 14.12.2022
© DHAŞişli Belediyesi'nde 5. kattan düşen stajyer hayatını kaybetti
Şişli Belediyesi'nde 5. kattan düşen stajyer hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© DHA
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İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde stajyer olan lise öğrencisi Emine Sağlam, 5. kattaki çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.
İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.
Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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