https://sputniknews.com.tr/20221214/savunma-bakanligi-raporu-alman-ordusu-nato-gorevlerini-yerine-getirmekte-zorlaniyor-1064557040.html

Savunma Bakanlığı raporu: Alman ordusu NATO görevlerini yerine getirmekte zorlanıyor

Savunma Bakanlığı raporu: Alman ordusu NATO görevlerini yerine getirmekte zorlanıyor

Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre, ordunun NATO gibi uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekte büyük zorluk çektiği... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T02:05+0300

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2022-12-14T02:05+0300

savunma

almanya

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nato

görev

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avrupa

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Meclis Savunma Komisyonu'na sunulan ve basına sızan Almanya Savunma Bakanlığı'nın gizli raporuna göre, Alman ordusu Bundeswehr, göze batan eksiklikleri nedeniyle NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilir.Alman basınında yer alan haberlere göre, raporda, savaş gemilerinde, topçu silahları, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar nedeniyle ordunun ancak kısıtlı bir şekilde katkı sağlayabilecek durumda olduğu belirtildi.Raporda ayrıca tüm silahlı kuvvetler için operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.Alman ordusundaki malzeme, personel ve eğitim durumunun da kötü olduğuna işaret edilerek, muhtemelen marta kadar Alman donanmasının Birleşmiş Milletler'in Lübnan açıklarındaki UNIFIL misyonuna bir gemi gönderemeyeceği aktarıldı.Almanya'nın Eylül 2023'ten itibaren Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki 'Irini' askeri misyonu için bir gemi sağlayıp sağlayamayacağının da tartışmalı olduğu, firkateynlerin zamanından önce hizmet dışı bırakılması nedeniyle donanmanın bahara kadar denizde güvenliği sağlayamayacağı belirtildi.Slovakya'da konuşlandırılan Patriot füze sistemlerinin modernize edilebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar Almanya'ya geri getirilmesi gerektiği, Bundeswehr'in bunun için de bir çözüm arayışına girdiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221208/blinken-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-surecini-degerlendirdi-1064357640.html

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