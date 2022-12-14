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Sahibinden kaçan vaşak mobilya mağazasına girdi
Sahibinden kaçan vaşak mobilya mağazasına girdi
Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T10:08+0300
2022-12-14T10:08+0300
yaşam
türkiye
vaşak
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Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan ve sadece et tüketen vaşak, Gümüşhane’de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.Bugüne kadar hep foto kapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye daldı. Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.
https://sputniknews.com.tr/20220719/nesli-tehlike-altindaki-vasak-tuncelide-bir-is-yerine-girdi-1058896856.html
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türkiye, vaşak, gümüşhane
türkiye, vaşak, gümüşhane

Sahibinden kaçan vaşak mobilya mağazasına girdi

10:08 14.12.2022
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR BULUTSahibinden kaçan vaşak cadde üzerindeki mobilya mağazasına girdi
Sahibinden kaçan vaşak cadde üzerindeki mobilya mağazasına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR BULUT
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı.
Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan ve sadece et tüketen vaşak, Gümüşhane’de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.
Bugüne kadar hep foto kapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye daldı. Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.
DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.
Tunceli'de kent merkezine inen nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, bir sürücü kursu binasına girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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