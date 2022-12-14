https://sputniknews.com.tr/20221214/rusya-silahli-kuvvetleri-harekata-katilan-askerlere-moral-vermek-icin-ilk-kez-sanat-birlikleri-1064573346.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri harekata katılan askerlere moral vermek için ilk kez sanat birlikleri kurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri harekata katılan askerlere moral vermek için ilk kez sanat birlikleri kurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri Politikalar Ana Dairesi, özel askeri harekata katılan askerlere moral ve psikolojik destek vermek için ilk kez seferber... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T14:06+0300
2022-12-14T14:06+0300
2022-12-14T14:06+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın harekat bölgesindeki askerlerin moralini yüksek tutmak için aldığı kararla kurulan, modern Rusya tarihinde 'ilk' olma özelliği taşıyan 2 sanat birliğinde müzisyenler, aktörler, tiyatrocular, sirk artistleri ve vokalistler yer alıyor.Birliklerin görevleri arasında ordu folklor ekibi kurulması, sanatçıların askeri faaliyetler sırasında edindiği eşsiz deneyimin kayıt altına alınması ve harekat bölgesindeki askerlere kültür ve sanat hizmetleri sunulması bulunuyor.Açıklamada, birliklerin kurulması sırasında Büyük Vatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) deneyimin esas alındığı, o dönemde ordu içinde yaklaşık 2 bin sanat birliğinin kurulduğu anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/kremlin-ukraynada-noel-ya-da-yeni-yil-icin-ateskes-ilan-etmek-gundemimizde-degil-1064573100.html
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ukrayna, rusya, asker, sanat
Rusya Silahlı Kuvvetleri harekata katılan askerlere moral vermek için ilk kez sanat birlikleri kurdu
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri Politikalar Ana Dairesi, özel askeri harekata katılan askerlere moral ve psikolojik destek vermek için ilk kez seferber askerlerden ve gönüllü sanatçılardan oluşan sanat birlikleri kurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın harekat bölgesindeki askerlerin moralini yüksek tutmak için aldığı kararla kurulan, modern Rusya tarihinde 'ilk' olma özelliği taşıyan 2 sanat birliğinde müzisyenler, aktörler, tiyatrocular, sirk artistleri ve vokalistler yer alıyor.
Birliklerin görevleri arasında ordu folklor ekibi kurulması, sanatçıların askeri faaliyetler sırasında edindiği eşsiz deneyimin kayıt altına alınması ve harekat bölgesindeki askerlere kültür ve sanat hizmetleri sunulması bulunuyor.
Açıklamada, birliklerin kurulması sırasında Büyük Vatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) deneyimin esas alındığı, o dönemde ordu içinde yaklaşık 2 bin sanat birliğinin kurulduğu anımsatıldı.