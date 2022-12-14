https://sputniknews.com.tr/20221214/rusya-silahli-kuvvetleri-harekata-katilan-askerlere-moral-vermek-icin-ilk-kez-sanat-birlikleri-1064573346.html

Rusya Silahlı Kuvvetleri harekata katılan askerlere moral vermek için ilk kez sanat birlikleri kurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri harekata katılan askerlere moral vermek için ilk kez sanat birlikleri kurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri Politikalar Ana Dairesi, özel askeri harekata katılan askerlere moral ve psikolojik destek vermek için ilk kez seferber... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T14:06+0300

2022-12-14T14:06+0300

2022-12-14T14:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

asker

sanat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e3ab3ba57d7722c4b06d1e06bc0e176.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın harekat bölgesindeki askerlerin moralini yüksek tutmak için aldığı kararla kurulan, modern Rusya tarihinde 'ilk' olma özelliği taşıyan 2 sanat birliğinde müzisyenler, aktörler, tiyatrocular, sirk artistleri ve vokalistler yer alıyor.Birliklerin görevleri arasında ordu folklor ekibi kurulması, sanatçıların askeri faaliyetler sırasında edindiği eşsiz deneyimin kayıt altına alınması ve harekat bölgesindeki askerlere kültür ve sanat hizmetleri sunulması bulunuyor.Açıklamada, birliklerin kurulması sırasında Büyük Vatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) deneyimin esas alındığı, o dönemde ordu içinde yaklaşık 2 bin sanat birliğinin kurulduğu anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221214/kremlin-ukraynada-noel-ya-da-yeni-yil-icin-ateskes-ilan-etmek-gundemimizde-degil-1064573100.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, asker, sanat