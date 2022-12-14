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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/rusya-ordusu-donetskin-vodyanoye-yerlesiminin-onemli-bolumunde-kontrolu-ele-gecirdi-1064588940.html
Rusya ordusu, Donetsk'in Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi
Rusya ordusu, Donetsk'in Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünü kontrolü altına... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:43+0300
2022-12-14T17:43+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
rusya
ukrayna
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Konaşenkov, Vodyanoye'deki çatışmalarda yaklaşık 50 Ukraynalı askerin, 3 zırhlı askeri aracın ve 4 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Krasnıy Liman'da Ukraynalı üç taarruz grubunun düzenlediği saldırı girişimlerinin önlendiğini ve 60'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.Kupyansk yönünde yaklaşık 100 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve yaklaşık 80 askerin etkisiz hale getirildiğini anlattı.Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu deposunun imha edildiğini anlatan Konaşenkov, düşmanın 93 topçu mevzisinin de yerle bir edildiğini söyledi.
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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Rusya ordusu, Donetsk'in Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi

17:43 14.12.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünü kontrolü altına aldığını ifade etti.
Konaşenkov, Vodyanoye'deki çatışmalarda yaklaşık 50 Ukraynalı askerin, 3 zırhlı askeri aracın ve 4 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Krasnıy Liman'da Ukraynalı üç taarruz grubunun düzenlediği saldırı girişimlerinin önlendiğini ve 60'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.

Kupyansk yönünde yaklaşık 100 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve yaklaşık 80 askerin etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu deposunun imha edildiğini anlatan Konaşenkov, düşmanın 93 topçu mevzisinin de yerle bir edildiğini söyledi.
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