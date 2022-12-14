https://sputniknews.com.tr/20221214/rusya-ordusu-donetskin-vodyanoye-yerlesiminin-onemli-bolumunde-kontrolu-ele-gecirdi-1064588940.html

Rusya ordusu, Donetsk'in Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi

Rusya ordusu, Donetsk'in Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vodyanoye yerleşiminin önemli bölümünü kontrolü altına... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T17:43+0300

2022-12-14T17:43+0300

2022-12-14T17:43+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

rusya

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Konaşenkov, Vodyanoye'deki çatışmalarda yaklaşık 50 Ukraynalı askerin, 3 zırhlı askeri aracın ve 4 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Krasnıy Liman'da Ukraynalı üç taarruz grubunun düzenlediği saldırı girişimlerinin önlendiğini ve 60'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.Kupyansk yönünde yaklaşık 100 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, Güney Donetsk yönündeki tüm saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve yaklaşık 80 askerin etkisiz hale getirildiğini anlattı.Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait bir füze ve topçu deposunun imha edildiğini anlatan Konaşenkov, düşmanın 93 topçu mevzisinin de yerle bir edildiğini söyledi.

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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)