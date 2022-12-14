https://sputniknews.com.tr/20221214/rus-tu-95ms-stratejik-bombardiman-ucaklari-japon-denizi-uzerinde-7-saatlik-ucus-gerceklestirdi-1064591348.html
Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi üzerinde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi üzerinde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdi
İki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-30SM ve Su-35S jetleri eşliğinde, Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 7 saat süren planlı uçuş... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T18:44+0300
2022-12-14T18:44+0300
2022-12-14T18:44+0300
savunma
rusya
japonya
japon denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki uzun menzilli Tu-95MS bombardıman uçağı, Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Tu-95MS bombardıman uçakları en son mayıs ayında Çin ordusuyla ortaklaşa Japon Denizi’nde devriye görevini yerine getirmişti.
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rusya, japonya, japon denizi
rusya, japonya, japon denizi
Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi üzerinde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdi
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İki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-30SM ve Su-35S jetleri eşliğinde, Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 7 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında,
“İki uzun menzilli Tu-95MS bombardıman uçağı, Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Tu-95MS bombardıman uçakları en son mayıs ayında Çin ordusuyla ortaklaşa Japon Denizi’nde devriye görevini yerine getirmişti.