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https://sputniknews.com.tr/20221214/prof-dr-sadettin-hulagu-cumhurbaskani-basdanismani-olarak-gorevlendirildi-1064555798.html
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.
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resmi gazete, başdanışman, cumhurbaşkanı başdanışmanı
resmi gazete, başdanışman, cumhurbaşkanı başdanışmanı

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi

00:53 14.12.2022 (güncellendi: 01:07 14.12.2022)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.
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