https://sputniknews.com.tr/20221214/prof-dr-sadettin-hulagu-cumhurbaskani-basdanismani-olarak-gorevlendirildi-1064555798.html
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T00:53+0300
2022-12-14T00:53+0300
2022-12-14T01:07+0300
resmi gazete
türkiye
başdanışman
cumhurbaşkanı başdanışmanı
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Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.
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resmi gazete, başdanışman, cumhurbaşkanı başdanışmanı
resmi gazete, başdanışman, cumhurbaşkanı başdanışmanı
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi
00:53 14.12.2022 (güncellendi: 01:07 14.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.