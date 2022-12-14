https://sputniknews.com.tr/20221214/ozdag-imamoglu-karariyla-ilgili-iki-senaryoya-isaret-etti-1064628291.html

Özdağ, İmamoğlu kararıyla ilgili iki senaryoya işaret etti

Özdağ, İmamoğlu kararıyla ilgili iki senaryoya işaret etti

Radyo Sputnik’te yayınlanan Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının gündemin İmamoğlu kararı vardı. Hukukçu ve siyasetçiler, söz konusu gelişmeyi pek... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T20:00+0300

2022-12-14T20:00+0300

2022-12-15T15:12+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

ekrem imamoğlu

chp

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yargılama

ümit özdağ

kemal okuyan

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Özdağ, İmamoğlu kararıyla ilgili iki senaryoya işaret etti Özdağ, İmamoğlu kararıyla ilgili iki senaryoya işaret etti

Enver Aysever, Radyo Sputnik’teki Yolcu Yolunda Gerek programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını gündeme aldı. Programa avukat Celal Ülgen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, Sol Parti’den Alper Taş, TKP’den Kemal Okuyan, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, İYİ Parti vekili Aytun Çıray, SODEV Başkanı Ertan Aksoy ve CHP milletvekili Ali Mahir Başarır katıldı.Kararın hukuki boyutunu anlatan Avukat Ülgen, kararın 5 yıldan aşağı olması nedeniyle Yargıtay yolu kapalı olduğu bilgisini paylaştı. Ülgen, “Bunun 1-2 yıl istinafta kalması normal olan. İstinafta da aynı Asliye Ceza Mahkemesinde olduğu gibi dava açılarak, taraflar davet edilerek sürecin yürümesi gerekir. Buna rağmen kişileri çağırmaz ve sadece kendilerini temyiz mahkemesi olarak görüp dosya üzerinden karar verebilirler. O zaman da altı aylık bir süreç öngörüyorum” dedi.‘Karar, muhalefeti toparlayacaktır’Fikri Sağlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü rakibin İmamoğlu olduğunu söyledi. Sağlar, “Erdoğan’ın maçın son dakikalarını oynadığını bildiğini düşünüyorum. Bütün kuralları yıkarak gol atmaya çalıştığını görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.SOL Parti’nin meclis üyesi Alper Taş, bu karar ile muhalefetin toparlanacağına vurgu yaptı. Taş “Dikkat ederseniz son dönemlerde muhalefet biraz dağınıktı, bu mahkeme kararı muhalefetin yeniden toplanması diri bir hâle gelmesi; aynı zamanda AKP’nin etkilediği toplumsal kesimlerde AKP’nin sorgulanması anlamına gelecek sonuçlar üretti. Meselenin siyasi sonuçları itibariyle baktığımızda, muhalefet bu kararı siyaseten doğru değerlendirebilirse bu süreci çok önemli bir noktaya taşıyabilir” dedi.Kemal Okuyan: İmamoğlu siyasetteki en güçlü figürlerden biri hâline geldiTürkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Kemal Okuyan ise, Ekrem İmamoğlu’nun güçlü bir figür haline geldiğini ifade etti:“Davanın kendisi bir saçmalık. Karar da öyle. O kısmını geçiyorum. Ortada ilginç bir sonuç var. Bu kararın açıklanmasıyla beraber, hatta açıklanmadan önce, bir büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanı adayına dönüştüğü bir süreç yaşanıyor. Bu kararı acaba İmamoğlu’nu öne çıkarmak için mi aldılar diye düşünen iktidara yakın bir kesim var. Burada durup önce bu atmosferin sorumlusu iktidardır demek gerekiyor. Türkiye’de hukukun siyasetin bir aracı hâline dönüşmesi AKP’nin eseridir. Hiçbir şekilde şikâyet etme hakları yok. Bu saçma yargılamanın sorumlusu da iktidardır. Bugünkü kararla beraber İmamoğlu’nun yalnızca adaylığının önü açılmış olmuyor, olası bir adaylık durumunda eli kuvvetlenmiş oluyor. Bir siyasetçi olarak bu kararın etkili bir siyasetçinin önünü kesebileceğini düşünmüyorum açıkçası”Ertan Aksoy: Kararın anketleri etkileme olasılığı son derece yüksekSosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy da, Okuyan gibi kararın İmamoğlu’nu güçlendirdiği görüşünde. Aksoy “Doğmuş olan bir siyasi figür çok daha güçlü olarak yoluna devam ediyor. Burada aslen muhalefetin tamamı gücünü topladı” ifadesini kullandı.Aysever’in “Bu durum halkın kanaatini nasıl etkiler? İmamoğlu halkın uzlaşısının bir göstergesi hâline döner mi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“Anketleri etkileme olasılığı son derece yüksek. Türkiye toplumu vicdanı büyük bir toplum. Birinin açıkça haksızlığa maruz kaldığını hissettiği anda, üstelik bu kişinin mağduriyet karşısında malul bir tavır gösteriyorsa toplum çok büyük oranda onun arkasına diziliyor. Bu geçmişte Erdoğan’dı. Bugün bu Sayın İmamoğlu. Yarınki miting zaten iktidar bloku dışındaki birçok siyasi liderin, siyasi figürün haksızlık karşısında ortak bir tutum göstererek bir araya geleceğinin işareti.Karayalçın: İktidarın bedel ödeyeceğini düşünüyorumPrograma bağlanan SHP eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın da “ Bu kararı, kamu vicdanı kabul etmeyecektir” dedi ve şöyle devam etti:“Bunun sonucu, 2019’da ne olduysa 2023’te tekrarlanması olur. 2019’de AKP yönetimi ‘Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştur’ düşüncesiyle İstanbul halkının adalete ve demokrasiye olan bağlılığını Sayın İmamoğlu üzerinden test ettiler. Bedelini de ödediler. Şimdi burada önemli olan yalnızca İstanbul halkı değil. Tüm halkımızın demokrasiye ve adalete olan inançlarını ve bağlılıklarını irdeliyorlar. Kendilerini bunun sonucuna hazırlasınlar. Çok ağır bir bedel ödeyeceklerini düşünüyorum.”CHP’li Başarır: Bu kararın çıkmasını kimse beklemiyorduİYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray ise “Bu karar sevindirici olmaktan ziyade, şöyle hayırlı olabilir; milletin diriliş ruhunu tekrar ayağa kaldırmıştır” diye konuştu. Süreçlerin kendi kahramanlarını yarattığını ve Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu ile verdiği fotoğrafı hatırlatan Aysever, “Yeni siyasi figürler, yeni bir süreç doğrusu mu?” sorusunu sordu.Çıray bu soruya, “Bundan bağımsız söylüyorum, Sayın Akşener’in böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Fakat bugün, Ankara’dan kendisini uğurlarken ben de oradaydım. Böyle bir sürecin ortaya çıkabileceği ihtimali iyice belirginleşince orada olması gerektiğini düşündü. Hızla yola çıkıp kara yoluyla oraya ulaştı. Kritik zamanlarda verilen kritik kararlar liderlerin aynı zamanda lider olup olmama kapasitelerini ortaya koyar. Tüm bunları bu olaydan bağımsız olarak söylüyorum ama bu üzücü hadiseden Türk milletinin derin şuurunu uyandırdığı için bir hayır çıkacağını düşünüyorum” diye yanıt verdi.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise “Burada çıkacak tek fatura, ülkenin yargısını bu hâle getirenlere çıkacak. Aylar öncesinde planlanmış bir programda ama bu kararın çıkmasını kimse beklemiyordu. Böyle bir durum olunca programını iptal etti ve döndü. Burada bunu mu yoksa Türkiye’yi bu sürece götüren iradeyi mi tartışmalıyız?” ifadelerini kullandı.Özdağ: Erdoğan ile İmamoğlu el sıkışmış olabilirZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dikkat çeken şu iddialarda bulundu:“Bu karar İmamoğlu’na zarar verdi mi? Hayır. İmamoğlu, başarısız bir İstanbul Belediye Başkanlığı dönemi geçirdi. Toplumdaki popülaritesi son derece düştü. Ta ki bu karara kadar. Şimdi kimse kar tatillerini, İstanbul’u basan selleri konuşmuyor. Toplumun bu tepkiyi göstermesi çok doğal. Ama biraz düşünürsek, Erdoğan’ın bu kararı almasının arkasında birkaç senaryo olabilir. Birincisi İmamoğlu’yla el sıkışmış olmaları ve bir devri sabık yaratılmayacağına dair uzlaşma sağlanması.İkincisi İmamoğlu İYİ Parti’nin desteğiyle aday çıkabilir ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmediği bir süreç yaşayabiliriz. Bu durumda Erdoğan’ın karşısında bir değil iki aday olur. Ayrıca bunu yaparak İYİ Parti ile CHP arasında zaten çok hassas duran sürece ağır bir darbe indirmiş olabilir.”

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2022

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, ekrem imamoğlu, chp, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yargılama, ümit özdağ, kemal okuyan, аудио