https://sputniknews.com.tr/20221214/norvecin-talebi-uzerine-twitter-nijerya-hatasini-duzeltti-1064573008.html

Norveç'in talebi üzerine Twitter 'Nijerya' hatasını düzeltti

Norveç'in talebi üzerine Twitter 'Nijerya' hatasını düzeltti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Dışişleri Bakanlığı Twitter hesaplarını ‘Nijerya’ (Nigeria) olarak etiketleyen... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:58+0300

2022-12-14T13:58+0300

2022-12-14T13:58+0300

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Twitter’ın iki ülkenin isimlerini karıştırmasıyla Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabında ‘Nijerya hükümet kurumu’ ibaresi yer alırken, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ ibarelerine yer verildi. Twitter’ın, söz konusu hesapları ‘Nijerya’ olarak etiketlemesi üzerine hatayı fark eden Norveç Dışişleri Bakanlığı dün Twitter Destek (Twitter Support) hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda hatanın düzeltilerek hesapların ‘Norveç’ (Norway) olarak etiketlenmesi talebinde bulunmuştu.Bakanlığın talebi üzerine Twitter hesaplardaki ‘Nijerya’ ibaresini kaldırarak yapılan hatayı düzeltti. Hatanın düzeltilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nın hesabında ‘Norveç hükümet kurumu’, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Norveç hükümet yetkilisi’ ibaresinin yer aldığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221213/twitterda-hatlar-karisti-norvec-yetkililerinin-hesaplari-nijerya-yetkilisi-diye-etiketlendi-1064534848.html

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