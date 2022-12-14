https://sputniknews.com.tr/20221214/mike-tyson-ve-dj-khaled-kabeye-gitti-1064577254.html

Mike Tyson ve DJ Khaled, Kabe'ye gitti

Mike Tyson ve DJ Khaled, Kabe'ye gitti

DJ Khaled ve Mike Tyson umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Kabe'yi gören ünlü DJ, gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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mike tyson

yaşam

dj khaled

kabe

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Filistin asıllı ABD'li DJ Khaled, Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gitti. DJ Khaled'e yakın arkadaşı dünyaca ünlü boksör Mike Tyson eşlik etti.Tavaf sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü DJ, sosyal medya hesabında o anları paylaştı.Ünlü DJ, paylaşımında "Mekke'ye adım attığım anda gözlerimden sevinç yaşları döküldü. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla mutluluk ve daha fazla sağlık ve koruma diledim" ifadelerini kullandı.DJ, ifadelerini arkadaşı Mike Tyson'ın yanından olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak bitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20190520/nusret-dj-khaledin-klibinde-oynadi--1039098822.html

kabe

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mike tyson, dj khaled, kabe