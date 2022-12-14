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https://sputniknews.com.tr/20221214/mike-tyson-ve-dj-khaled-kabeye-gitti-1064577254.html
Mike Tyson ve DJ Khaled, Kabe'ye gitti
Mike Tyson ve DJ Khaled, Kabe'ye gitti
DJ Khaled ve Mike Tyson umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Kabe'yi gören ünlü DJ, gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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mike tyson
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Filistin asıllı ABD'li DJ Khaled, Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gitti. DJ Khaled'e yakın arkadaşı dünyaca ünlü boksör Mike Tyson eşlik etti.Tavaf sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü DJ, sosyal medya hesabında o anları paylaştı.Ünlü DJ, paylaşımında "Mekke'ye adım attığım anda gözlerimden sevinç yaşları döküldü. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla mutluluk ve daha fazla sağlık ve koruma diledim" ifadelerini kullandı.DJ, ifadelerini arkadaşı Mike Tyson'ın yanından olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak bitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20190520/nusret-dj-khaledin-klibinde-oynadi--1039098822.html
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mike tyson, dj khaled, kabe
mike tyson, dj khaled, kabe

Mike Tyson ve DJ Khaled, Kabe'ye gitti

15:31 14.12.2022 (güncellendi: 15:44 14.12.2022)
© Instagram/djkhaled Mike Tyson ve DJ Khaled
Mike Tyson ve DJ Khaled - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© Instagram/djkhaled
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DJ Khaled ve Mike Tyson umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Kabe'yi gören ünlü DJ, gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Filistin asıllı ABD'li DJ Khaled, Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gitti. DJ Khaled'e yakın arkadaşı dünyaca ünlü boksör Mike Tyson eşlik etti.
Tavaf sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü DJ, sosyal medya hesabında o anları paylaştı.
Ünlü DJ, paylaşımında "Mekke'ye adım attığım anda gözlerimden sevinç yaşları döküldü. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla mutluluk ve daha fazla sağlık ve koruma diledim" ifadelerini kullandı.
DJ, ifadelerini arkadaşı Mike Tyson'ın yanından olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak bitirdi.
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