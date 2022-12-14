https://sputniknews.com.tr/20221214/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-alarm-saganak-yagis-devam-edecek-1064559985.html

Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm: Sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm: Sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji 14 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bugün de devam edecek. İstanbul bugün yer yer... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T07:50+0300

2022-12-14T07:50+0300

2022-12-14T07:50+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

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Yapılan en son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz il için ‘sarı’, dört il için de ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bu sabah Bilecik çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İç Ege ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSİNOP °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane ve Bayburt'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Malatya ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyadaki-sel-felaketinde-bir-kisi-yasamini-yitirdi-1064491092.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış