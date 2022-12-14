https://sputniknews.com.tr/20221214/mahkeme-karari-verdi-neset-ertas-filmi-vizyona-girmeyecek-1064577281.html
Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek
Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek
'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül' adlı filminin yayınlanmasına iki gün kala mahkemeden ret kararı geldi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:27+0300
2022-12-14T15:27+0300
2022-12-14T15:27+0300
yaşam
neşet ertaş
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16 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak Neşet Ertaş filmi 'Garip Bülbül' için mahkemeden ret kararı çıktı. Filmin vizyona girmeyeceğini duyuran Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, "Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz" dedi.Filmin vizyona girmemesi ile ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma günü görülecek.Avukat Çapkın daha önce yaptığı açıklamada, iki imza alınması sonucu Ertaş'ın eserlerinin kullanıma açıldığını ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını söyleyerek, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş'ın verdiği bir izin var. Ertaş'ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" demişti.
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neşet ertaş
Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek
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'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül' adlı filminin yayınlanmasına iki gün kala mahkemeden ret kararı geldi.
16 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak Neşet Ertaş filmi 'Garip Bülbül' için mahkemeden ret kararı çıktı. Filmin vizyona girmeyeceğini duyuran Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, "Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz" dedi.
Filmin vizyona girmemesi ile ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma günü görülecek.
Avukat Çapkın daha önce yaptığı açıklamada, iki imza alınması sonucu Ertaş'ın eserlerinin kullanıma açıldığını ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını söyleyerek, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş'ın verdiği bir izin var. Ertaş'ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" demişti.